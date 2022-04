Il mare d’inverno in una personale rivisitazione della cantautrice marchigiana Ciaro / Video

MAROTTA – Da pochi giorni (precisamente da martedì 5 aprile) è uscito un nuovo progetto dell’artista Ciaro, all’anagrafe Giulia Ciaroni. Si tratta della rivisitazione completamente personalizzata de “Il Mare d’Inverno”.

Il brano, prodotto da Daniele Piovani, è una cover di uno dei brani più belli e conosciuti di Enrico Ruggeri (in collaborazione con Luigi Schiavone) portato al successo dalla voce di Loredana Bertè. Il mastering è stato affidato a Dave Locke di Seattle (WA, USA). Il brano è accompagnato da un videoclip (con la regia di Piero Barazzoni e nel ruolo di attore Stefano Bertini) che ha l’intento di ripercorrere quelle che sono le vere origini del brano… infatti è ambientato a Marotta (città molto cara al cantautore Enrico Ruggeri il quale ha scritto proprio da queste parti il suo capolavoro). Potete ascoltare il brano sui vari Store Digitali (Spotify, iTunes…) mentre il videoclip è disponibile su YouTube.

LA BIOGRAFIA

Giulia Ciaroni (in arte “Ciaro”) è una cantautrice marchigiana di Urbino (PU), attualmente seguita dall’Avv. Leopoldo Lombardi, General Manager dell’etichetta “Rossodisera Records” ed ex presidente AFI. Tra le maggiori soddisfazioni dell’artista troviamo la partecipazione ad Area Sanremo 2019…dove rientra tra i 65 artisti ammessi alla fase finale per la categoria Nuove Proposte Sanremo Giovani 2020.

Nell’estate 2021 esce il singolo “Questa Estate”, che ad oggi tocca le quasi 80.000 views YouTube e 50.000 streaming Spotify. Con i suoi ultimi singoli “Little Man” e “Questa Estate” entra nel Circuito Radiofonico di EARONE e nella Classifica del MEI. Negli anni molte realtà importanti collaborano e si interessano all’artista, tra i quali troviamo (per citarne alcuni) l’autore e compositore Daniele Piovani ( il quale ha lavorato con diversi personaggi noti…tra i quali Pamela Prati, Nick Luciani dei Cugini di Campagna, Christian Imparato…), l’autore Andrea Gallo (autore per Celentano e Mina, Viola Valentino, Mietta, Sugarfree, Shel Shapiro…) Rossano Eleuteri (Ross Group, ex bassista di Nek) con il quale realizza il singolo “Limiti” (disponibile su tutti i Digital Store) ed è proprio con questo singolo che viene inserita sul sito della nota etichetta “Pressing Line”, fondata dal grandissimo Lucio Dalla, circa un’iniziativa chiamata “Alla Finestra” che ha come scopo dare spazio ad artisti ritenuti di talento concedendogli di essere promossi all’interno del sito. Troviamo anche Davide Maggioni dell’etichetta discografica “Rusty Records” e il grande Maestro Valsiglio (tra i tanti, ex produttore di Laura Pausini… con il quale vinse il Festival di Sanremo con il brano “La Solitudine”, da lui stesso scritto…ha lavorato per Ivana Spagna, Ramazzotti, Alexia, Anna Oxa ecc…) il quale la inserisce con un brano inedito dell’artista stessa nella compilation e nello spettacolo “Giulietta Loves Romeo” tenutosi a Verona, al Teatro Camploy nel 2019. Nello stesso anno viene scelta per “ L’Incanto Summer Festival ”, entrando a far parte della ristrettissima cerchia di talenti selezionati, (solo 18 per il grandissimo evento), diretto dal maestro Vittorio De Scalzi, fondatore della storica band dei New Trolls.

Nel 2017 vince il contest “Disconnected Music Contest”, ideato e organizzato dal gruppo di produzione e promozione musicale “All For Disconnected”, curato tra gli altri dal promoter Luca Ross e dal cantautore Luca Bretta, grazie al quale Giulia intraprende da quel momento il nuovo percorso con il nome di CIARO. Tornando alle sue origini, Ciaro inizia il suo percorso musicale nel 2009 quando partecipa e vince il “Festiva Gallo D’Oro” (Gallo di Petriano, PU), aggiudicandosi una borsa di studio di sei mesi presso la scuola di canto “Pianeta Musica” di Pesaro (PU) del Maestro Davide Di Gregorio. Qualche anno dopo, decide di lasciare il suo lavoro di restauratrice, presso la ditta del padre, per dedicarsi completamente alla musica.

LINK VIDEO: https://youtu.be/2n-dj6NkI4U

