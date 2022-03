Le opere di Andrea da Montefeltro in mostra al Castello Brancaleoni di Piobbico

PIOBBICO – Nel 2022 ricorre il 600° anniversario della nascita di Federico Da Montefeltro. In questo anno speciale, una serie di eventi si susseguiranno per celebrarlo, incominciando dalla mostra scultorea dell’Artista Andrea da Montefeltro, la mostra vedrà la Direzione Artistica della studiosa e scrittrice d’arte Annalisa Di Maria.

Sarà il magnifico Castello dei Brancaleoni di Piobbico ad ospitare l’atteso evento che sarà inaugurato il 2 aprile alle 17:30 alla presenza delle istituzioni. L’evento vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Dino Latini al quale sarà consegnato lo scrigno ufficiale dedicato dall’artista alle Celebrazioni dell’anniversario di Federico da Montefeltro. La collezione esposta presenta il patrocinio dell’ENIT e sarà dedicata ad una ricerca simbolica che impiega come materiale di esecuzione scultorea la pietra.

Il progetto ARCANA giunto alla sua nona edizione nelle diverse parti d’Italia trova ora una nuova dimensione, sostenendo una ripartenza e una valorizzazione avanzata territoriale. Lo scultore con all’attivo più di 250 opere è stato premiato dall’O.N.U con il Premio Internazionale della Pace nell’Arte, presenterà una mostra dal fascino utopico.

La mostra sostenuta da varie istituzioni come l’Università degli Studi di Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino e la Provincia di Arezzo vede anche la partecipazione del Comune di San Leo come capitale del Montefeltro. La mostra Arcana – Il Leone del Nuovo Orizzonte di Andrea da Montefeltro, si presenta come un evento molto importante volto alla condivisione e divulgazione, della produzione artistica di uno dei più bravi e noti scultori italiani a livello internazionale. La mostra è un intenso viaggio tra antico e moderno.

La simbologia è alla base dell’idea creativa dell’artista che, attraverso essa, racconta pensieri e storie che arrivano da tempi più remoti, ma che ci legano al presente in un abbraccio infinito. L’arte è questo, rimanere impressi con le proprie idee nel tempo, una continua ricerca della bellezza che si esprime attraverso i canoni creativi dell’artista. Le opere scultoree di Andrea, sono destinate a diventare eterne, come eterno è il pensiero che si fonde insieme a queste mani seppur giovani, ma sapienti, in grado di raccontare e di trasmettere a noi tutta la potenza, la bellezza e la forza di uno dei materiali più antichi lavorati dall’uomo, la pietra.

Andrea da Montefeltro ha la capacità di riuscire a modellare la pietra attraverso un sogno che è, il frutto di questo suo immenso talento che l’hanno portato a farlo conoscere in tutto il mondo. La sensibilità che lo contraddistingue in ogni sua opera, questa sua capacità di captare il bello attraverso il suo pensiero, la sua enorme passione e amore per ciò che fa, rendono ogni evento legato a lui, un momento speciale che lascia un segno tangibile nel mondo dell’arte e della cultura. Una mostra misterica, simbolica e affascinante che in tutte le sue tappe, ha catturato l’attenzione di media e di un grande pubblico. Opere da un profumo antico che progrediscono attraverso il nostro tempo e lasciano una profonda traccia innovativa che durerà in eterno. Le sculture di Andrea da Montefeltro, si fanno portatrici di luce nell’orizzonte dell’arte.

ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte

Mostra Personale Scultorea di Andrea da Montefeltro

Art Director Annalisa Di Maria

Luogo: Castello dei Brancaleoni (PU)

Organizzatori-Compartecipazioni-Patrocini e Collaboratori:

Comune di Piobbico

Pro Loco di Piobbico

Consiglio Regionale delle Marche

Comune di San Leo

Centro per l’UNESCO di Firenze

Provincia di Pesaro e Urbino

Provincia di Arezzo

Agenzia Nazionale del Turismo

Università degli Studi di Urbino Carlo BO

UNPLI Pesaro e Urbino

Federico da Montefeltro Anniversary

Visit Sestino

Studio Immaginiamo

EBA sas

Italia Incoming

F.I.T.A.C

Comunità Montana Catria e Nerone

Alte Marche

Città: Piobbico

Provincia: Pesaro e Urbino

Data inizio: 2 aprile 2022

Data fine: 7 gennaio 2023

Aperto tutti i giorni con gli orari del castello info:

Contatti Castello: tel. 0722 986225

Email: servizioturismo@comune.piobbico.pu.it

Costo del biglietto: mostra libera con ingresso al castello

E-Mail info info@andreadamontefeltro.it

Sito ufficiale www.andreadamontefeltro.it

