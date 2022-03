A Mondolfo, dopo due anni di stop, torna “La Spaghettata”

MONDOLFO – Dopo lo stop forzato di due anni, causato dall’emergenza Covid, il prossimo 3 aprile tornerà il tradizionale appuntamento con “La Spaghettata”.

La manifestazione è stata presentata alla presenza del sindaco Nicola Barbieri, dell’assessore allo sport e alle tradizioni locali Raffaele Tinti, del sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni protagoniste dell’evento: Avis Mondolfo Marotta, Associazione Omphalos Autismo e Famiglie, Avis Mondolfo Bikers, UISP regionale, Caraffa Sport&Run e il Comitato locale della Croce Rossa.

Anche questa 74^ edizione riproporrà la formula, oramai consolidata, che unisce la tradizione gastronomica degli spaghetti con “il sugo di tonno e alici alla mondolfese” (riconosciuto come prodotto tipico regionale) e alcune discipline sportive outdoor, al fine di supportare iniziative sociali e di solidarietà.

Per evitare assembramenti e concomitanze si svolgerà sabato 2 aprile la “Cicloturistica Valle dei Tufi”, organizzata da Avis Mondolfo Bikers, che quest’anno si snoderà su strade e sentieri inediti. Previsto un percorso lungo di 45 Km e uno più breve di 33 km. Il ritrovo per tutti i ciclisti è previsto in Piazza del Comune con partenza alle ore 8:30. Al termine della gara solo per i partecipanti sarà organizzato un “pasta party” nella medesima piazza.

Domenica 3 aprile, l’appuntamento sarà nel cuore di Mondolfo: alle ore 10, in Piazza Borroni, la partenza della gara podistica di solidarietà per l’autismo “Omphalos Half Marathon”. Anche in questo caso sarà possibile scegliere due diversi percorsi che attraverseranno sia Mondolfo, sia Marotta: Mezza Maratona Ufficiale Fidal Marche di 21,097 Km o gara competitiva categoria Avis e non competitiva di 10,5 km. Per l’evento è attesa, come nelle edizioni precedenti, la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Alle 10.30 le iniziative proseguiranno con la “Camminata per la Vita”, organizzata da Avis Mondolfo Marotta, la cui partenza è prevista da Piazza del Comune.

