Boxe-spettacolo a Fano: tanti applausi al termine degli undici matches

di FRANCESCO FERRONI

FANO – Undici combattimenti fra dilettanti con un ottimo concorso di pubblico. Spettacolo agonistico che ha accontentato gli intervenuti con matches equilibrati dall’esito sempre incerto. Una buona prestazione della Audax Boxe di Fano che ha condotto la manifestazione.

Verdetti sostanzialmente esatti. Il match più interessante, a nostro parere, è stato quello che ha visto pareggiare Gironelli della Nike di Fermo con Mingani della Tijger Gym. Si trattava di un match di rivincita molto sentito soprattutto dal romagnolo perché in passato la vittoria era andata a Gironelli per rsci alla prima ripresa. Tre riprese condotte sempre sul dai e prendi con i due atleti decisi ad aggiudicarsi il verdetto. La prima ripresa favorevole a Mingani che si è fatto preferire per aggressività e potenza; nella seconda Gironelli ha fatto valere la sua migliore tecnica ed è riuscito a stoppare con colpi in diretto l’avversario. Nella terza i due si sono equivalsi. A nostro parere giustissimo il verdetto che apre la strada ad un terzo confronto per chiarire una superiorità rimasta tutt’ora in forse.

Pareggio interessante anche fra Fondi della Upa e Campa della Boxe Cattolica. Una prima ripresa favorevole al romagnolo con Fondi poco presente; nella seconda l’anconetano si riprende e riesce a piazzare alcune buone serie di colpi alternando il bersaglio. Nella terza, entrambi stanchi, hanno sostanzialmente impattato. El Fall Ousmani della Upa, dall’alto dei suoi due metri di altezza e con allungo in proporzione non ha avuto difficoltà a tenere lontano il pur volenteroso Santoli della Audax che è riuscito a mettere a segno solo un paio di serie. Interessante il pugile del maestro Cappellini che se riuscirà a portare con più frequenza e decisione il destro diventerà un avversario da affrontare assai ostico per tutti. Decisamente buone anche le prove di Ascani, Ayoub, Sulcay.

Arbitri Giudici: Fabrizio Longarini, Sauro Di Clementi, Alberto Lupi, Gianluca Ellena; Commissario di Riunione: Gabriele Fradeani; Medico di bordo ring: Carminio Gambacorta; Cronometrista: Daniele Ferri; Speaker : Kristel Talamonti.

I risultati

Junior kg 46: Ascani Tommaso (Upa) b. Centola Antonio (Pug. Giuliese); kg 54: Ayoub Rachidi (Upa) b.Memishaj; Youth kg 60: Lancellotti Filippo (Tijger Gym) b. Saliu Krejan (Audax); kg 67: Fondi Lorenzo (Upa) e Campa Michele (Cattolica Boxe) pari; Elite kg 71: Leonzi Emanuele (Pug. Rosetana) b. Polverari Giovanni (Audax); Kg 86: Baredi Leonardo (Carabini Boxe) b. Angelini Francesco (Olympia); kg 71: Gironelli Elia (Nike) e Migani Manuel (Tijger Gym) pari; Sulcai Klaidj (Audax) e Arapi Bekim (Edera Ravenna) pari; kg 75: Sanna Nicolò (Tijger Gym) b.Gentile Luca (Edera Ravenna); kg 86: Ell Fall Ousmane (Upa) b. Santoli Michele (Audax)

