Cilloni e Vecchi dei Nomadi hanno ammirato in anteprima a Chiaravalle il murales dedicato ad Augusto Daolio

CHIARAVALLE – Oggi pomeriggio il cantante Yuri Cilloni e Massimo Vecchi, bassista e seconda voce dei Nomadi, hanno fatto una breve sosta a Chiaravalle per salutare gli amici del Nomadi fans club stop the world.

Nell’occasione Cilloni e Vecchi, che stavano recandosi ad Appignano per un concerto, hanno anche ammirato ed apprezzato il murales dedicato al cantante Augusto Daolio, fatto realizzare in via Giordano Bruno, nel muro dell’ex Casa del popolo, dal Nomadi fans club e dall’associazione culturale L’isola, dall’artista Rex.

Nel corso della visita Cilloni e Vecchi hanno anche incontrato un loro fan, Christian Cialona, un ragazzo di Montemarciano affetto da una leucodistrofia. Infine, prima di ripartire per Appignano, hanno sorseggiato un buon caffè con gli amici di Chiaravalle.

Il murales dedicato ad Augusto Daolio sarà inaugurato il 21 maggio, alla presenza di Rosanna Fantuzzi, compagna del musicista. Nell’occasione si terrà, nel teatro di Chiaravalle, anche il IV Concorso di solidarietà dedicato allo stesso Daolio.

Va ricordato che, lo scorso settembre, in occasione del 10° anniversario del Nomadi fans club stop the world un gruppo di persone era partito da Chiaravalle in bicicletta, per raggiungere Novellara, percorrendo circa 330 chilometri.

