Evento regionale online dedicato alla storia della Fidapa

JESI – Fidapa si racconta. Giovedì 24 febbraio, alle ore 21.15, una serata evento, su piattaforma Zoom, per ripercorrere gli anni di attività associativa della Fidapa BPW Italy nelle sezioni marchigiane. L’idea, nata dalla sezione di Jesi inizialmente come momento di incontro interno all’associazione presieduta da Catiuscia Ceccarelli, è cresciuta fino a coinvolgere le altre sezioni che nelle Marche, da molti anni, fanno parte della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.

Insieme alla Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy Fiammetta Perrone, alla Presidente Distretto Centro Anna Maria Turchetti, interverranno Elena Viezzoli, Presidente Fidapa BPW Italy sezione Senigallia, Gilberta Giacchetti, Presidente Fidapa BPW Italy sezione Ancona, Giovanna Bolzonetti, Presidente Fidapa BPW Italy sezione Fabriano, Franca Moroni, Presidente Fidapa BPW Italy sezione Ascoli Piceno e Raffaella Vori, Presidente Fidapa BPW Italy sezione Pesaro.

“Custodire il passato per dare valore al presente”. Questo è lo scopo principale di questo appuntamento online, con aneddoti, ricordi, emozioni del passato e la voglia di essere protagoniste del futuro.

Dopo i saluti istituzionali, sarà emozionante ascoltare le testimonianze di alcuni fondatrici delle sei sezioni Fidapa delle Marche. Intervistate dalla giornalista e socia Fidapa Chiara Cascio, interverranno Giuliana Solfanelli per Senigallia, Francesca Nembrini e Cristina Gorajiski per Ancona, Roberta Cristalli per Fabriano, Franca Moroni per Ascoli, Wanda Tramezzo per Pesaro e Luigina Lampacrescia per la sezione organizzatrice di Jesi.

Non mancheranno aneddoti storici della Federazione a cura della socia Monica Sgardi e la voglia di raccontare la propria esperienza in Fidapa da parte delle socie jesine Cristiana Uncini e Marta Tacconi, Young.

Una serata aperta a tutti, in diretta Zoom, che vuole festeggiare quella che è una gran bella associazione. Un movimento d’opinione che mira a valorizzare le donne in ogni ambito della vita, rafforzandone il ruolo attraverso la professionalità e le competenze di ogni socia.

“Fidapa si racconta”, giovedì 24 Febbraio 2022 alle ore 21.15. Per partecipare all’evento online prenotarsi scrivendo a fidapasezionejesi@gmail.com

