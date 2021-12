A Terre Roveresche sottoscritta la convenzione per la gestione del parco urbano Busca

TERRE ROVERESCHE – Al termine di un avviso pubblico, è stata sottoscritta una convenzione con l’associazione SI FUORISTRADA ASD per la tutela e valorizzazione del Parco Urbano “Busca”. Il Parco Urbano Busca è un bosco di circa 3 ettari nel Municipio di San Giorgio di Pesaro.

La convenzione – come ci riferisce il sindaco Antonio Sebastianelli – ha durata fino al 31 dicembre 2023 e prevede una serie di interventi di manutenzione ordinaria che vanno dagli sfalci dell’erba, pulizia delle aree e dei fossi e sentieri, svuotamento cestini e raccolta rifiuti, interventi di potatura di alberi, manutenzione delle tabelle segnaletiche e della cartellonistica in generale.

A queste si aggiungono attività di vigilanza, di sensibilizzazione e informazione. Per le attività l’Associazione si impegna a mettere a disposizione un congruo numero di volontari e idonee attrezzature. A fronte delle attività dell’Associazione, è previsto un rimborso a consuntivo delle spese per un tetto massimo di € 8.000 all’anno. L’obiettivo dell’Amministrazione, avvalendosi dell’apporto dell’Associazione, non è solo quello di assicurare la corretta manutenzione e pulizia dell’area stessa, ma la realizzazione di progetti specifici che hanno come obiettivo la sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e della natura e l’attivazione del progetto “scuola nel bosco”.

Un ringraziamento va al presidente Luciano Branchini e a tutti i volontari per aver accettato questa ulteriore sfida, sfida che si aggiunge alle altre alle convenzioni già in essere tra il comune e la stessa associazione per la gestione del Lago delle Rose e dell’area in località Rialdone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it