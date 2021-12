Natale a Fermignano, quest’anno ancora più eventi in sicurezza

Da sabato 4 dicembre appuntamenti per tutti tra divertimento, sport, cultura e gusto

FERMIGNANO – A Fermignano è già Natale, un calendario ricco di appuntamenti nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Momenti inclusivi e variegati tenendo conto di divertimento, golosità, sport e cultura. Domani (sabato 4 dicembre), si parte con l’apertura dei mercatini in piazza Garibaldi e la casetta di Babbo Natale mentre mercoledì 8 dicembre ci sarà l’accensione dell’albero con concerto alle 16.30

“Un calendario organizzato in tempo record, in un mese abbiamo realizzato con le associazioni le iniziative per le festività tra sport, cultura e volontariato – spiega l’assessora agli eventi Monica Scaramucci -. Un risultato molto importante, un grazie va anche ai commercianti di Fermignano per la loro collaborazione e alla Pro loco che ci sta aiutando nell’organizzazione. Ci sarà anche il Festival dei panettoni, l’11 e 12 dicembre, che ci caratterizza ormai da anni. Avevamo bisogno di spensieratezza visto il periodo che sta perdurando, in questo modo vogliamo dare serenità e allegria ai nostri cittadini così come ai visitatori. C’è voglia di stare assieme e scambiarci un gesto affettuoso ed è questo che vogliamo fare grazie agli eventi all’esterno, nel rispetto delle norme anti Covid. Vi aspettiamo per tutte le iniziative”.

Sono tante le date, fino al 6 gennaio, ad ingresso libero e gratuito. “Un Natale in sicurezza grazie alle mascherine che dovranno essere indossate e alla vigilanza che abbiamo predisposto. Le manifestazioni sono state organizzate in tempi record, essendo l’amministrazione attiva dal 16 ottobre dopo le elezioni. Non abbiamo rinunciato alla qualità delle iniziative, che da sempre contraddistinguono Fermignano in questo periodo, richiamando tante persone da fuori territorio”, sottolinea il sindaco Emanuele Feduzi.

Per sabato non mancheranno gli arcieri “Castrum Firminiani” alle 16 in piazza Astronauti e la rassegna “Strade in Musica” per il centro storico. Alle 18.30 all’ex Mattatoio l’evento di beneficenza con apericena “Give” e Guerra Live Concert mentre alle 21.15 al Pala Bcc lo spettacolo di beneficenza “Na Mastella d’bugì”. Domenica 5 dicembre apertura dei mercatini dalla mattina e animazione per bambini dalle 16 con Valentina e Claudia alla casetta di Babbo Natale. Concerto della scuola Harmonia all’ex Mattatoio dalle 16.30 mente in corso Bramante alle 17 flash bob dell’associazione Indipendance. A seguire “Strade in Musica” e dalle 19 degustazione curata dal Laboratorio Confine offerta dai commercianti.

Il programma completo nelle pagine social dell’Amministrazione comunale.

