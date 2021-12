Con Calvino 5 danzatrici al debutto alla Rocca Malatestiana di Fano

FANO – Domenica (5 dicembre), alle ore 17.30, debutta alla Rocca Malatestiana di Fano la nuova compagnia di danza: ÊTRE COLLETTIVO con “Sei proposte per il prossimo millennio” ispirate a Italo Calvino e alle sue “Lezioni Americane”. Danzano: Lucia Gerini Gaia Martinelli Camilla Montesi Beatrice Paleani Valentina Pierini.

Être Collettivo nasce nel 2021 ed è formato danzatrici che hanno maturato esperienze nella danza contemporanea lavorando nelle Marche, in Umbria e in Romagna con attività anche in Germania, come nel caso di Camilla Montesi, per il Gartnerplatz Theater di Monaco di Baviera dove danza coreografie di Alexander Ekman, Christopher Roman, Antony Rizzi e Marco Goecke, e in Olanda per Korzo Theater con il coreografo brasiliano Samir Calixto. Nel settembre 2020 partecipa alla Biennale di Venezia, lavorando con Alessio Maria Romano (premio Leone d’argento per la danza).

Lo spettacolo è concepito come un manuale visivo per orientarsi nei moti della società moderna e dell’agire individuale. Le danzatrici partono dagli scritti di Calvino per darne una rilettura corporea in cui rintracciare una matrice per generare nuovi modelli del pensare e dell’agire. Esse abitano lo spazio scenico delineando le sei parole chiave del saggio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza.

Narrando senza parlare, invitano lo spettatore a partecipare ed identificarsi nella storia. Il corpo in questa coreografia è inteso come teatro del potenziale umano, come mezzo di miglioramento.

Scrive Calvino: “ chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni ? Ogni vita è un enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili”.

Prima dello spettacolo VAGANOVA Danza ASD propone : “Momenti”, una performance di danza classica e moderna con coreografie di Serena Gubert e Francesco Gattoni

Danzano gli allievi della scuola: Margherita Acerbi Adele Bartolucci Edoardo Cinotti Matilde Giraldi Viola Gabbianelli Vittoria Ondelli Bianca Maria Ravagli Klea Sinani Viola Verdini

Lo spettacolo è il primo appuntamento di “RoccaAperta!” il nuovo format concepito da Massimo Puliani, che nasce “In Partenariato” con RTI Rocca Malatestiana che gestisce la suggestiva fortezza in collaborazione con il Comune di Fano, e tre associazioni, il Circolo Culturale Bianchini , Università dei Saperi “G. Grimaldi”, Unilit Università Libera Itinerante che si sono unite per favorire la “Cultura a Fano”.

Prenotazione tramite Email: info@fanorocca.it WhatsApp: solo messaggi 334 723 1052

BIGLIETTI : € 10.00 ridotto 5 €.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it