Quarantenne stroncato da un malore mentre è in sella ad una bicicletta

FANO – Un quarantenne è stato stroncato, probabilmente da un malore, mentre, ieri sera, poco prima delle ore 22, stava passeggiando, in sella ad una bicicletta, nella zona di Sassonia.

L’uomo, all’improvviso, è caduto sull’asfalto.

Il personale sanitario del 118, subito allertato da alcune persone, ha cercato in tutte le maniere di rianimare il quarantenne, senza però riuscirci. Ed alla fine i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it