Una Mercedes finisce contro tre auto in sosta e si schianta sul muro di un palazzo: tre feriti nella notte

JESI – Tre persone sono rimaste ferite, nella notte – alle 2.45 -, in un incidente stradale accaduto in via Gramsci, a Jesi.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale una Mercedes, condotta da un venticinquenne di Jesi, nel percorrere la strada ha incominciato a sbandare, urtando tre auto in sosta per poi finire contro il muro di un palazzo.

Sul posto, scattato l’allarme, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

Tre delle quattro persone che si trovavano all’interno dell’auto sono state soccorse ed accompagnate all’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

La squadra dei Vigili del fuoco, dopo aver collaborato con i sanitari per soccorrere i feriti, ha messo in sicurezza gli automezzi coinvolti e l’area dell’intervento.

Le operazioni di recupero delle auto danneggiate nell’incidente sono terminate poco prima delle 6.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it