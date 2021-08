Gli agenti della Polizia locale di Montemarciano impegnati nella tutela dei cittadini

I dati di un anno di attività resi noti dal comandante dottor Pierluigi Fabbracci

MONTEMARCIANO – Centodiciotto posti di controllo istituiti, 900 veicoli controllati di cui il 2,56% sanzionati, 47 postazioni autovelox installate con 12.120 misurazioni di velocità effettuate e 220 violazioni al limite di velocità accertate per un totale di 20.254 euro di sanzioni comminate. Seicentocinquantotto le violazioni al codice della Strada e 1500 le persone ricevute in ufficio per il disbrigo di pratiche o segnalazioni.

E’ la sintesi di un anno di lavoro del Corpo di Polizia locale di Montemarciano, guidato dal comandante dottor Pierluigi Fabbracci. Nel report annuale, reso noto nei giorni scorsi, emergono nel dettaglio le molteplici attività portate avanti dagli agenti nonostante le difficoltà di un 2020 segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Leggiamole nel dettaglio: i posti di controllo effettuati dalle pattuglie sono stati 118 (di cui 10 su strada statale, 42 su strada provinciale, 66 su altre strade) per un totale di 116 ore e 25 minuti nel corso dei quali sono stati controllati complessivamente 900 veicoli, accertate 23 violazioni, veicoli sanzionati rispetto a quelli controllati 2,56%.

Importante anche l’attività di controllo elettronico della velocità tramite autovelox: le postazioni installate sono state 47, il totale delle ore di attività del dispositivo 42 ore e 03 minuti. Effettuate 12.120 misurazioni di velocità e accertate 220 violazioni del limite di velocità. Contestati 113 eccessi di velocità entro i 10km/h oltre il limite; 105 eccessi di velocità compresi tra 10 e 40 km/h oltre il limite; 2 eccessi di velocità tra 40 e 60 km/h oltre il limite. Sanzionato l’1,82% dei veicoli controllati e accertati 20.254,30 euro di sanzioni. Mentre per le sanzioni relative alle violazioni al Codice della strada (incluso autovelox) ne sono state accertate 658 per un totale di 20.692,00 euro.

Non solo Codice della strada, ma il comando ha parallelamente portato avanti anche l’attività di Polizia urbana con verifiche sui regolamenti e leggi amministrative: sono state elevate 42 sanzioni amministrative, 33 violazioni a regolamenti comunali e ordinanze sindacali, 8 violazioni a leggi statali e 1 violazione a leggi regionali. Sono state accertate complessivamente sanzioni per 8.852,00 euro. Grande attenzione anche ai controlli edilizi (16) con 1 violazione accertata a norme penali; mentre sono stati 135 i controlli ambientali e rurali con 26 sanzioni accertate. Nell’ambito dell’attività di informazione e accertamento, delegata alla Polizia Locale dall’Ufficio Anagrafe, anche su delega di altri Enti, svolta principalmente attraverso ripetute verifiche presso le abitazioni dei soggetti sottoposti ad accertamento e un costante aggiornamento delle banche dati, sono state gestite 735 pratiche, di cui 269 pratiche di immigrazione da altro Comune o dall’estero; 226 pratiche di emigrazione; 166 spostamenti all’interno del Comune e 74 accertamenti vari (irreperibilità). Sono inoltre state effettuate ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative relative al codice della strada non pagate dell’anno 2017 per 93.469,07 euro e 29.678,04 euro di somme messe a ruolo per sanzioni amministrative anni 2012-2013-2014-2017-2018. Gli altri ambiti:

Polizia veterinaria: 4 catture effettuate dalla pattuglia o da personale attivato dalla stessa; 5 sopralluoghi effettuati; 4 verbali amministrativi per cani vaganti. Accertamenti (cioè pratiche che si sviluppano con atti successivi, verifiche, indagini, accertamenti o sopralluoghi): 1093 pratiche per cui è stato aperto un fascicolo; 217 accertamenti di affari generali; 140 pareri e autorizzazioni; 8 atti interni all’Ente, 178 pratiche di polizia stradale, 66 pratiche di polizia urbana, 229 pratiche amministrative, 129 pratiche ambientali, 51 accertamenti di polizia giudiziaria, 38 accertamenti

Di ambito veterinario, 16 pratiche di ambito edilizio, 14 pratiche di ambito annonaria, 1 pratiche di ambito mortuario e 6 accertamenti di natura rurale. Nonostante le difficoltà dell’anno 2020 segnato dalla pandemia, l’afflusso delle persone presso gli uffici si è attestato sulle 1.500.

