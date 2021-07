Pallanuoto, la Team Marche di Moie resta in serie C

MOIE – Si è disputata al Palablu di Moie l’ultima giornata del campionato di serie C maschile 2021.

Si sono sfidate la squadra locale del Team Marche P.N. Moie e la PN Pesarese. La posta in palio era molto alta, la permanenza in serie C.

All’andata, in casa dei pesaresi, la squadra di Moie aveva ottenuto una convincente vittoria. Nella partita di sabato scorso i moiaroli non si sono accontentati di gestire il vantaggio, hanno sfoderato con molta probabilità la migliore prestazione stagionale superando i malcapitati avversari 20-2.

La partita non è stata mai in discussione, controllata fin dall’inizio, durante la quale hanno trovato spazio e ben figurato tutti gli atleti a disposizione . Da sottolineare i primi gol in campionato per i classe ’05 Michele Cesaretti e Federico Cacciamani. La conclusione della stagione premia gli sforzi dei ragazzi, dell’allenatore Gianni Catena e della società moiarola che raggiunge una salvezza tutt’altro che scontata dopo 14 lunghi mesi di assiduo impegno.

La squadra del Team Marche P.N. Moie si era presentata in questo impegnativo campionato di serie C maschile con una formazione molto giovane, tra le sue file ci sono molti giovani del 2005 e del 2006. L’auspicio è costruire con i giovani un futuro che possa dare delle soddisfazioni alla società di Moie.

Team Marche Moie: Scuderi, Pellonara, Cascia, Sabbatini, Cacciamani, Amadio, Bartolucci, Cesaretti, Moreschi, Fabbri C., Fabbri G., Francella, Cerioni (Allenatore Gianni Catena)

