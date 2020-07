Dipende da noi organizza un incontro a Monte San Vito (Le Cozze)

L’obiettivo è quello di costruire una lista di impegno civile per le prossime elezioni regionali

di FABRIZIO ILACQUA

MONTE SAN VITO- Nonostante le precauzioni che devono essere prese a causa del. Covid, la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali di settembre va avanti. Così domani, martedì 14 luglio, a Monte San Vito, in località Le Cozze, alle ore 21, presso il Parco John Lennon, il movimento Dipende da Noi organizza un incontro con il capolista Roberto Mancini, Maria Letizia Ruello e Mauro Burioni, un incontro per parlare delle prospettive che si possono aprire per le Marche, ma soprattutto per proporre un’idea di gestione della nostra regione alternativa a quanto finora portato avanti dalle precedenti amministrazioni. Con i volontari del movimento l’obiettivo è dunque quello di costruire una lista di impegno civile per portare nuove istanze in regione.

Sempre per meglio ottemperare alle norme anti covid, oltre a distanziamento e mascherina, gli organizzatori gradirebbe che venisse data conferma da chi volesse partecipare, al seguente indirizzo dipendedanoimarche@gmail.com

