Nonostante il momento difficile a Serra de’ Conti apre Lalli Food con la migliore gastronomia del territorio

SERRA DE’ CONTI – Il coronavirus ha indubbiamente creato non pochi problemi a moltissime attività commerciali del territorio senigalliese quali bar e ristoranti che non hanno riaperto, alcune hanno riaperto per poi subito dopo chiudere ed altre riapriranno nelle prossime settimane.

Nella popolosa ed attiva frazione Osteria dall’8 giugno si registra una felice inversione di tendenza ad opera di Paolo Sebastianelli che ha aperto al civico 101 “Lalli Food “ che dovrebbe indubbiamente diventare un significativo punto di riferimento per gli amanti della tradizione gastronomica del territorio.

“Ritorniamo in pista – afferma Paolo – senza moto ma con tanta voglia di fare e uno staff super ed anche con le bontà del pasticcere Claudio e di Roberta che desidero ringraziare per l’ottimo lavoro svolto negli anni passati nella gestione dell’allora Osteria 101“.

Ampia e di grande qualità la gamma dei prodotti che saranno proposti da “Lalli Food“: salumi dei fratelli Bartoli, salame di Fabriano, cicerchia, lonzino di fico, sapa, vino di visciola, vari tipi di pasta artigianale, zucchero “Lalli“. Inoltre: farine, vino, nettare di mela, gallette di grano verna con la qualità garantita dagli studenti dell’istituto tecnico agrario di Fabriano.

Si tratta di proposte prevalentemente gastronomiche che mirano a far meglio conoscere e valorizzare le produzioni di qualità del territorio nel non certo facile momento che sta attraversando anche il settore agricolo.

