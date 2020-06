Dopo gli atti vandalici sulla spiaggia di Senigallia controlli intensificati nella notte: sanzionati 38 giovani

SENIGALLIA – Dopo gli ultimi atti vandalici, avvenuti lungo la spiaggia di Senigallia, nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della polizia locale, hanno intensificato i controlli. Un intervento svolto soprattutto nel tratto che va dalla Rotonda al Ponte Rosso, che è poi quello maggiormente frequentato dai giovani nei fine settimana.

Nel corso della notte gli agenti della polizia locale hanno accertato 38 violazioni all’ordinanza che vieta l’accesso sulla spiaggia dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Per uno dei giovani identificati – un minorenne – la sanzione è stata doppia in quanto trovato in possesso di alcolici.

Va ricordato che la sanzione prevista per l’accesso sulla spiaggia dalla mezzanotte alle 6 del mattino va da 400 a 3.000 euro. C’è comunque la possibilità di effettuare il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento, con un importo (scontato) di 280 euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it