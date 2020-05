Il saluto di Vip Claun Ciofega Senigallia agli operatori sanitari contagia il web

SENIGALLIA – Da qualche giorno i clown di corsia dell’associazione di volontariato Vip Claun Ciofega Senigallia Odv, attiva da oltre 15 anni negli ospedali di Senigallia, Pesaro e Salesi di Ancona, hanno postato sui social facebook e instagram un video messaggio di ringraziamento rivolto a tutto il personale medico, infermieristico e a tutti gli operatori del settore, per il grande lavoro a cui si sono dovuti sottoporre in questo periodo.

L’associazione vuole dare un segnale anche nel periodo di covid-19 che la allontana fisicamente dai reparti, dai pazienti e i familiari che li hanno conosciuti, senza scalfirne però il legame affettivo ed emotivo.

Il video è stato molto apprezzato e ad oggi conta più di 11.000 visualizzazioni; tanti i messaggi di ringraziamento ricevuti da parte degli stessi operatori e dalla gente comune che ha apprezzato il gesto dei clown.

L’associazione, in attesa di poter tornare a svolgere i “servizi clown“carichi di tanti sorrisi ed amore, pubblicheranno altri video dove cercheranno di raccontare a modo loro, favole, magie, laboratori, attività semplici da fare in famiglia non solo in questo periodo.

Il Consiglio Direttivo dell’associazione, che ha seguito sempre con particolare affetto e interesse l’evolversi della situazione presso le strutture nelle quali l’associazione presta servizio ha deciso fin da subito con il sostegno di tutti i volontari di contribuire economicamente a sostenere l’Area vasta 1-2 con una donazione liberale. (troverete copia dei bonifici sul nostro sito http://vipclaunciofega.it/donazioni-e-social/)

Questa donazione è stata resa possibile grazie alle tante persone comuni vicine a Vip claun Ciofega Senigallia odv che ogni anno attraverso il 5×1000, le donazioni liberali, le bomboniere solidali o paypal, manifestano l’affetto e la stima per le attività svolte oltre che negli ospedali, nelle case di riposo e nelle scuole da parte dell’associazione.

