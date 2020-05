Gennaro Campanile: “E’ arrivato il tempo di riaccendere i cuori alla speranza gridando insieme viva Senigallia”

di GENNARO CAMPANILE*

SENIGALLIA – Senigallia, la città che riparte. “Tutti insieme ce la faremo” abbiamo detto prima che si scatenasse l’epidemia che ha ferito così profondamente il nostro Paese. Non è finita, dobbiamo avere ancora pazienza ma gradualmente stiamo tornando alle nostre abitudini. Abbiamo sofferto, toccato da vicino cosa significa vedere gli anziani e le persone che conosciamo affrontare una malattia così inafferrabile e sfuggente. Adesso però vogliamo guardare avanti, curare le ferite e lavorare tutti assieme per un futuro della città che sia all’insegna del turismo, della cultura, della promozione storica e artistica delle nostre bellezze. Dobbiamo mettere insieme le nostre conoscenze, le qualità della nostra gente, che sa rimboccarsi le maniche, concretamente ha dimostrato di saper rispettare le regole e non ha mai arretrato di fronte alla necessità di fare enormi sacrifici per difendersi dall’epidemia.

E’ arrivato il tempo di riaccendere i cuori alla speranza, tornare a sorridere ed abbracciarci insieme gridando viva Senigallia. La città del mare e della Rotonda, una città che vogliamo viva di interessi, eventi, prospettive soprattutto per i giovani. Una città che sa parlare alle persone serie e dinamiche, che costruisce un futuro importante.

Siamo una città di origini antiche e al tempo stesso moderna. Si può fare di più per crescere insieme confrontandoci e ascoltando le esigenze di chi è stato colpito più pesantemente dagli effetti collaterali di un coronavirus che da una parte ha provocato tanti danni a livello economico ma che ci ha fatti riscoprire più coesi di prima.

Possiamo ripartire insieme con l’aiuto di tutti, se la coesione che è stata la nostra forza la porteremo avanti senza dimenticarci di nessuno. Senigallia merita un’alternativa vera, una nuova pagina di un libro che scriveremo con i cittadini e tutti coloro che staranno dalla nostra parte. Viva Senigallia!

*Candidato a Sindaco di Senigallia – AmoSenigallia

