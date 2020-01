Trentenne perde la vita nello scontro tra un’auto ed un furgone

FERMIGNANO – Un trentenne di Urbania ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi – alle 18 – in un tragico incidente avvenuto lungo la strada che collega Fermignano ad Urbania.

L’auto condotta dal giovane – una Mercedes -, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un furgone Ducato che stava sopraggiungendo sul lato opposto della carreggiata. Nello schianto è rimasto ferito anche il conducente del furgone che è stato trasportato, con un’ambulanza del servizio sanitario regionale, all’ospedale di Urbino. Ha invece riportato soltanto delle contusioni il conducente di una terza vettura coinvolta, indirettamente, nell’incidente.

Tra i primi ad arrivare sul luogo del tragico incidente il padre della vittima, agente della polizia stradale, inviato sul posto per i rilievi tecnici dell’incidente. Attimi drammatici per l’uomo, assistito dal collega intervenuto con lui.

Gli accertamenti tecnici sull’incidente sono stati poi fatti dai carabinieri della Compagnia di Urbino.

