“Settanta volte sette” del Collettivo Controcanto in scena sabato al Teatro Valle di Chiaravalle

CHIARAVALLE – Sabato 11 gennaio al Teatro Comunale Valle di Chiaravalle, per “Città di radici e di ali”, la stagione realizzata da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo, è in scena lo spettacolo Settanta volte sette di Controcanto Collettivo, spettacolo vincitore dell’edizione 2019 della rassegna Teatri del Sacro ideato e diretto da Clara Sancricca e interpretato con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella ed Emanuele Pilonero.

“Con Settanta volte sette – scrive la drammaturga e regista – il nostro collettivo affronta il tema del perdono e della sua possibilità nelle relazioni umane. Nella sua gloriosa storia questo concetto ci sembra essere giunto ad un inglorioso epilogo, che lo vede soccombere alla logica — attualmente vincente — della vendetta. Chi perdona sembra sminuire il torto, giustificare l’offesa, mancare di rispetto alla vittima, farsi complice del colpevole. Eppure, il perdono protesta per innescare pensieri diversi, per aprire a logiche nuove; protesta contro l’assunto che al male vada restituito il male. Ci ricorda che dentro la ferita, dentro la memoria del male subito e al di là di ogni convenienza, esiste la possibilità di un incontro. E che questa possibilità non ci sfida dall’alto dei cieli, ma è concreta, laica e umana”.

Settanta volte sette è prodotto Controcanto Collettivo, in coproduzione con Progetto Goldstein con il sostegno di Straligut Teatro, Murmuris, ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo, Verdecoprente Re.Te. 2017. Drammaturgia originale Controcanto Collettivo, voce fuori campo Giorgio Stefanori, scene e costumi Controcanto Collettivo con Antonia D’Orsi, luci Cristiano Di Nicola

Biglietti a 20 e 18 euro (con riduzioni rispettivamente a 17 e 15 euro per under 25, over 65, iscritti al progetto teatrale VisionArea, insegnanti a tempo determinato, possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente e convenzionati vari) e a 10 euro per gli studenti fino a 19 anni. Biglietteria del teatro aperta il martedì (orario 17.30/20) e il venerdì (orario 10/12), il giorno precedente lo spettacolo (orario 17.30/19.30) e quello di rappresentazione (dalle 18 a inizio spettacolo).

Informazioni: Biglietteria Teatro Valle 071/7451020; Comune di Chiaravalle, Ufficio Cultura 071 9499266, Call center dello Spettacolo delle Marche tel. 071/2133600 e AMAT tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21.

