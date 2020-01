Attivato a Corinaldo un nuovo servizio di trasporto per bambini e ragazzi verso la piscina di Senigallia

CORINALDO – Il Comune di Corinaldo ha dato il via al servizio i trasporto dei bambini e dei ragazzi (16 hanno accolto la proposta) frequentanti le scuole corinaldesi verso la piscina Saline di Senigallia. Continua pertanto l’ampliamento dell’offerta sportiva proposta dall’Amministrazione comunale alla comunità corinaldese.

Un nuovo servizio, quello messo in atto, conseguente a un dato emerso dal questionario somministrato dall’Osservatorio Permanente Comunale per l’Infanzia e l’Adolescenza nel maggio 2019 a tutte le famiglie dei bambini frequentanti le scuole corinaldesi (452 questionari distribuiti, 264 questionari compilati con la finalità di fare una “fotografia” relativa al rapporto tra i minori corinaldesi (3-14 anni) e il mondo scolastico, sportivo, associazionistico e culturale del territorio), che enuncia l’interesse di molte famiglie per l’organizzazione del trasporto per un corso di nuoto a e da Senigallia.

Possibilità di iscriversi anche nelle prossime settimane (Ufficio segreteria, Paola Lorenzetti Telefono: 071 797 86 02 )

