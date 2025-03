Con la Tirreno Adriatico Cartoceto ha abbracciato il grande ciclismo / FOTO

CARTOCETO – L’energia della folla, il conto alla rovescia e l’adrenalina dei ciclisti pronti a partire. Sabato 15 marzo 2025, Cartoceto si è trasformata in un palcoscenico internazionale accogliendo la partenza della 6ª tappa della Tirreno Adriatico. Un evento che ha visto la partecipazione di 168 atleti provenienti da 16 nazioni diverse, pronti a sfidarsi lungo un percorso di 162 km fino a Frontignano, il più duro attraverso i paesaggi spettacolari dell’Appennino, decisivo per la vittoria della Tirreno Adriatico 2025.

«Ospitare la partenza della 6ª tappa della Tirreno Adriatico rappresenta un’opportunità straordinaria per far conoscere e valorizzare il nostro territorio in una vetrina internazionale – ha dichiarato il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi – Abbiamo fortemente voluto questo evento, consapevoli del suo valore per l’esaltazione del patrimonio culturale del territorio, soprattutto nell’ambito dell’agroalimentare e dell’enogastronomia d’eccellenza, le importanti ricadute economiche e la possibilità di agganciare circuiti turistici rilevanti per le nostre potenzialità, come quello legato al mondo del ciclismo al quale abbiamo già rivolto una particolare attenzione con i recenti progetti “Un viaggio in bici tra mare e colli” ed “Essentia Marchigiana”.

La decisione di accogliere la Tirreno Adriatico – continua Rossi – rientra in una strategia più ampia, che consente a Cartoceto di continuare ad essere protagonista su palcoscenici sempre più prestigiosi e di incrementare le occasioni concrete di crescita e sviluppo integrato del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va agli sponsor, ai partner e a tutti i volontariati che hanno affiancato l’amministrazione, rendendo possibile una giornata così significativa.»

L’attesa per la partenza è stata arricchita da un programma di iniziative che ha animato il centro cittadino fin dal mattino. Passeggiate e tour in bici organizzati dalle tante associazioni sportive, il corteo storico di bicicli ottocenteschi, le attività dedicate alle scuole, la sfilata rivolta ai più piccoli e la musica hanno riempito Piazza Papa Giovanni Paolo II con tanta energia coinvolgente.

«La Tirreno-Adriatico non è solo una competizione ciclistica, ma un evento capace di unire sport, passione e senso di comunità – ha dichiarato l’assessore allo sport e vicesindaco Matteo Andreoni – La partecipazione attiva delle associazioni locali dimostra ancora una volta come lo sport possa essere un potente motore di crescita e condivisione. Un sincero ringraziamento va a tutte le realtà associative e agli esercenti del territorio che, con il loro impegno, hanno contribuito a rendere Cartoceto un luogo vivo e accogliente in questa giornata di festa».

Alle 12:45 il grande momento: allo sventolare della bandiera d’avvio, con oltre 100 bambini e ragazzi del territorio, i ciclisti hanno lasciato la linea di partenza tra gli applausi del pubblico e l’entusiasmo degli appassionati, pronti ad affrontare una delle tappe più impegnative della “Corsa dei Due Mari”.

La Tirreno Adriatico ha salutato Cartoceto tra gli applausi e l’entusiasmo, lasciando in eredità una giornata di grande sport e partecipazione collettiva. Un evento che ha saputo valorizzare il territorio e coinvolgere cittadini, associazioni e attività locali, rendendo il territorio protagonista di una delle competizioni più attese della stagione ciclistica.

