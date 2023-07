Venerdì Charlemagne Metonyekpon metterà in palio a Civitanova Marche il titolo italiano dei superleggeri

di GABRIELE FRADEANI

CASTELFIDARDO – Il 4 agosto (venerdì) è ormai prossimo ed in quella data il pugilato vivrà la serata più interessante dell’intero anno. Come noto infatti presso lo Stadio comunale il campione italiano dei pesi superleggeri Charlemagne Metonyekpon, detto Charly, metterà in palio il proprio titolo contro lo sfidante ufficiale Federico Schinina, ligure di origini argentine.

Ci siamo recati nella palestra di Castelfidardo dove il campione sta dando gli ultimi ritocchi alla preparazione, seguito dai suoi trainer di sempre: Andrea Gabbanelli e Daniele Marra.

“Sono in fase di rifinitura – è Charly che parla -. Sono veramente soddisfatto di come ho preparato questa difesa. Ho fatto footing, lavoro in palestra e soprattutto tanti guanti con sparring che mi hanno aiutato a raggiungere uno stato di forma che definirei al top. Certo, è il ring che dirà se i miei sforzi saranno coronati da successo ma mi sento di poter dire che a Civitanova cercherò di esprimere il migliore pugilato per soddisfare i miei maestri e soprattutto il pubblico marchigiano che mi segue veramente con passione. Conosco il mio avversario con cui ho avuto modo recentemente di allenarmi. E’ un ottimo pugile, forse il migliore in circolazione; è un tecnico molto veloce che predilige la distanza piena. Cercherò di agganciarlo e di far valere la precisione dei miei colpi. Ho tutta l’intenzione di restare campione, archiviare questo impegno e, poi si vedrà”

Abbiamo poi sentito Federico Schinina: “Sono nato in argentina da genitori italiani e per questo mi hanno chiamato El Tano. Ho iniziato a combattere in quella nazione nel febbraio del 2020 con una sola sconfitta poi sono venuto in Italia ed ho disputato tre combattimenti con due vittorie la più prestigiosa contro Francesco Santacroce. Il mio record è di 8 vittorie e 2 sconfitte. Sono alto 1,76 ed ho 28 anni. Conosco Charly, ci siamo allenati insieme recentemente. Inutile dire che è un ottimo pugile: lui è il campione, è imbattuto ed ha già dimostrato il suo valore ora tocca a me cercare di superarlo. So che non sarà facile ma ho visionato i suoi combattimenti e ce la metterò tutta per scendere dal ring venerdì sera con il titolo. Posso dire che daremo tutto e visto che siamo due tecnici sono sicuro che sarà un bellissimo combattimento”.

A Gabbanelli abbiamo chiesto anche i dettagli della manifestazione: a partire dal costo per finire con il programma di contorno al titolo italiano.

“Abbiamo predisposto altri tre incontri professionistici ed alcuni dilettantistici per scaldare l’atmosfera in attesa del clou. La piazza di Civitanova vanta grosse tradizioni nel pugilato e non potevamo che fare il meglio per gli sportivi locali che spero verranno in massa a sostenere i propri beniamini. Abbiamo previsto un match al femminile fra la romagnola Erica Montalbini che da dilettante ha boxato per molti anni nella nostra regione che verrà opposta nella categoria dei pesi leggeri alla campana Immacolata Mancusi. Un match di inizio di una carriera professionistica che spero ricalcherà quanto di buono già espresso da dilettante: se non vado errato due argenti e tre bronzi. E’ una fighter, una che va sempre avanti che non ci sta a perdere.

Il sottoclou è affidato al Kossovaro Besart Pireva (2-0-0) che è al suo terzo match e che si allena nella nostra palestra, ha fatto i primi due match qui nelle Marche, a Pesaro e Castelfidardo ed entrerà presto nel nostro team. E’ un supermedio molto interessante: un atleta che va sempre dentro e fa spettacolo, oltre ad avere doti di fondo e potenza. Gli verrà opposto un pugile di origini ivoriane che attualmente risiede a Rovigo: tale Beh Alassane Traore (4-2-0). Un ostacolo da superare ed alla grande.

In apertura i pesi superleggeri Vairo Lenti toscano di una certa esperienza (10-5-1) che verrà opposto allo slovacco Kristian Patko (4-3-0).

Per quanto riguarda altre informazioni che interesseranno sicuramente: i prezzi che abbiamo stabilito alle possibilità di tutti :30 Euro bordo ring, 20 Euro la tribuna . La manifestazione inizierà alle 19 con 4 matches dilettantistici per scaldare l’ambiente, poi si passerà ai professionisti ed il main event dovrebbe disputarsi intorno alle 22. Posso dire senza tema di smentita che assisteremo ad un grosso spettacolo”.

