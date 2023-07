Alla vista del carabinieri fugge con la moto e finisce fuori strada

FABRIANO – I Carabinieri della Stazione di Cupramontana hanno sequestrato una moto di grossa cilindrata. Tutto è iniziato a seguito di un possibile controllo.

Nella tarda mattinata la pattuglia in servizio ha visto due motociclisti e man mano che i Carabinieri si avvicinavano i due si allontanavano. È nato così un inseguimento per le piccole vie non lontano da Cupramontana. Una delle due moto di grossa cilindrata è andata fuori strada per la forte velocità.

Poco dopo il mezzo è stato ritrovato dai carabinieri che l’hanno subito sequestrato: non risulta rubato. Il centauro, con molta probabilità, è salito sull’altra moto. Di entrambi si sono però perse le tracce. Sul luogo del ritrovamento del mezzo non è stata trovata né traccia di sangue (per cui non ci sono stati feriti), né di stupefacenti. Sono in corso indagini, da parte dei militari della Stazione di Cupramontana, per risalire all’identità dei due motociclisti.

I carabinieri di Sassoferrato, invece, hanno segnalato alla Prefettura di Ancona un assuntore di stupefacenti. Si tratta di un ventenne, nato e residente in Campania, che è stato fermato mentre passeggiava di notte per le vie di Sassoferrato. A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto meno di un grammo di hashish.

