A Montemarciano torna l’appuntamento con “Seduti al parco”, si comincia mercoledì

MONTEMARCIANO – Torna la rassegna “Seduti al parco”, letture itineranti per bambine e bambini nei giardini e parchi pubblici del Comune. Per il quarto anno consecutivo, la rassegna porterà interessanti letture e momenti educativi e di confronto nei giardini sia del capoluogo che delle frazioni: Cassiano, Forcella, Gabella, Gelso, Marcianella, Marina e Montemarciano.

Un momento di aggregazione e di costruttiva condivisione per piccoli e grandi a cura di Emanuela, Caterina e Laura con qualche sorpresa in più a rallegrare e animare i caldi pomeriggi estivi. Nata nei mesi terribili della pandemia, l’iniziativa continua a crescere sia nel numero di appuntamenti che nella partecipazione e nel coinvolgimento di bambini e famiglie: in tre edizioni hanno preso parte oltre 500 bambini.

La rassegna – che consta di sette appuntamenti dal 21 giugno al 2 agosto – rientra nell’ambito delle iniziative “Eventi Montemarciano 2023” per l’estate ed è promossa dal Comune di Montemarciano, OsiamO-Osservatorio Infanzia e Adolescenza di Montemarciano e dalla Rete Regionale Marche delle città sostenibili amiche dei bambini.

Debutto dell’iniziativa, mercoledì 21 giugno, alle ore 18,30, in frazione Cassiano, nei Giardini della Pace (in via Cassiano). Poi proseguiranno mercoledì 28 giugno a Forcella nei Giardini di via Po; mercoledì 5 luglio a Gabella in Piazza della Repubblica; mercoledì 12 luglio al Gelso ai Giardini di via Mare Adriatico. E ancora, mercoledì 19 luglio alle ore 18,30 alla Marcianella nei Giardini di via San Leo; mercoledì 26 luglio a Marina al Parco di Case Bruciate (via delle Querce) per concludersi mercoledì 2 agosto a Montemarciano nei Giardini Quincy Sous Senart.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 18,30. In caso di maltempo, sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura saranno disponibili aggiornamenti ed eventuali modifiche del programma. Info: 071-9163326 – ossevatorio.montemarciano@gmail.com

