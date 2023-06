Nella sede dell’Associazione l’isola un confronto sui risultati del voto a Chiaravalle

CHIARAVALLE – Il presidente dell’Associazione L’Isola, Antonio Moscatelli, invita i candidati a sindaco di Chiaravalle ad una riflessione.

“A conclusione della tornata elettorale – si legge in una nota – vogliamo invitare i candidati a sindaco e, tramite loro, i candidati presenti nelle diverse liste ad un incontro pubblico per riflettere sugli esiti delle elezioni a partire dalla questione astensionismo che anche a Chiaravalle è emersa come dato caratterizzante delle tornate elettorali.

“Trascorsi alcuni giorni dalla chiusura delle urne, insediatasi la nuova Amministrazione ci sembra doveroso non solo una riflessione fra addetti ai lavori ma con tutta la città per capire insieme quali siano le prospettive per la città, per il futuro della nostra comunità, dei rapporti tra rappresentanti dell’Ente e i cittadini, tra il nostro Comune e il territorio e le altre istanze istituzionali.

“L’incontro proposto – si legge sempre nella nota – si svolgerà nella sede dell’Associazione Culturale L’isola, via Giordano Bruno – 3, giovedì 15 giugno, alle ore 21,15”.

