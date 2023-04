Per l’Interporto sbloccati 20 milioni

Il presidente Acquaroli ed i viceministri rilanciano il polo intermodale. Il presidente Stronati: “Dobbiamo crederci”

JESI – Per l’Interporto ê stata una visita gradita. I due viceministri alle infrastrutture e ai trasporti on. Galeazzo Bignami e on. Edoardo Rixi hanno annunciato l’arrivo di 43 milioni per l’Interporto. “20 milioni come sblocco di vecchi finanziamenti e 23 nuovi su bando nazionale” hanno detto i rappresentanti del Governo. Che hanno pure aggiunto: “ci sono tutte le condizioni per portare a casa un risultato utile all’intermodalità nelle Marche.

Erano presenti il Presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli e l’assessore Francesco Baldelli. “A neanche un anno dall’insediamento del nuovo cda – ha detto Massimo Stronati – ora l’intermodalità è reale. Devo ringraziare Francesco Acquaroli e la Giunta che ci hanno creduto. Porto, aeroporto e interporto costituiranno il polo intermodale”.

“È la nostra volontà di rilanciare tre infrastrutture logistiche della nostra regione – ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli – c’è stato un investimento all’inizio del mandato per salvare la infrastruttura e devo dire che è stato fatto un lavoro enorme ed oggi possiamo lavorare in maniera congiunta ed unita. Queste tre strutture devono diventare competitive”.

Era presente anche Mercitalia in quanto i programmi di sviluppo includono anche importanti investimenti per il settore ferroviario. Nel 2022 sono stati oltre 300 i treni partiti dalla banchina dell’INterporto Marche in direzione di tutta Europa. E secondo le previsioni sono destinate a crescere in maniera importante.

“Riattivare un Interporto facendo sinergia con capitali privati è un elemento importante – ha detto Edoardo Rixi perchè abbiamo bisogno di queste aree per caricare i convogli ferroviari fino al Brennero. Occorre sviluppare un’intermodalità spinta ed il Governo non si vuole tirare indietro”.

In sala il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, che ha chiesto la costruzione della stazione passeggeri, l’amministratore delegato dell’aeroporto Alexander D’Orsogna, il Presidente dell’Autorità Portuale Vincenzo Garofalo e l’ad di Mercitalia Gianpiero Strisciuglio. Proprio quest’ultimo ha annunciato un forte impegno da parte della società delle ferrovie per aumentare il traffico merci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it