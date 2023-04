La lista Chiaravalle Domani e la candidata a sindaco Cristina Amicucci si sono presentati ai chiaravallesi

CHIARAVALLE – La lista Chiaravalle Domani e la candidata a sindaco Cristina Amicucci si sono presentati ai chiaravallesi di fronte ad un pubblico numeroso e curioso di scoprire i volti dei neo-candidati consiglieri. La squadra che sostiene Cristina Amicucci è composta per metà da candidati già presenti in Consiglio comunale negli ultimi 5 anni e per l’altra metà da volti nuovi, proponendo un giusto equilibrio tra esperienza ed entusiasmo dell’esordio.

Cristina Amicucci ha ricordato gli importanti risultati raggiunti dall’amministrazione uscente, a partire dalla ristrutturazione e rilancio di Casa Montessori fino alla continuazione dei lavori di messa in sicurezza delle scuole cittadine, oltre alla gestione dell’emergenza Covid19 e al rafforzamento della rete di servizi alla persona. Ma l’attenzione è stata posta sulle sfide del futuro, su cui si lavorerà nel segno della continuità rispetto al modo di governare adottato da Chiaravalle Domani nell’ultimo quinquennio. In ambito sociale si darà avvio ad una programmazione territoriale e integrata tra servizi sociali e sanitari in cui il Comune consoliderà il suo ruolo di punto di riferimento per i bisogni di tutti i cittadini, dai più piccoli, agli anziani ai disabili. Sarà inoltre necessario dotare alcuni servizi essenziali di nuove strutture (Centro Arcobaleno e Casa diurna). Sul fronte dello sport si andrà verso una rivisitazione di tutta l’offerta comunale per coinvolgere sempre di più le tante società attive nel territorio; per quanto riguarda i lavori pubblici grande attenzione sarà rivolta al recupero di risorse per rendere più efficienti tutti gli immobili comunali, a partire da quelli scolastici e dagli impianti sportivi, per ridurre il loro costo.

Per quanto concerne la cultura, oltre a puntare sempre di più su casa Montessori come luogo di attrazione turistica e formativa, l’obiettivo è quello di effettuare i lavori di recupero del monastero, iniziando proprio dalla ristrutturazione delle Sale dei Monaci e dei Conversi come luoghi di esposizioni e di attività aperte ai cittadini.

I candidati al consiglio comunale sono: Andrea Alcalini, Paola Amadio, Giulia Bolognini, Cinzia Caimmi, Eleonora Chiappa, Tonino Chiuchiù, Mirko Di Rosa, Francesco Favi, Massimo Gigli, Luca Giulianelli, Laura Maiolatesi, Claudia Masiero, Andrea Mosconi, Matteo Pantaloni, Eleonora Stefanini, Stefano Tanfani.

Nella foto: tutti i candidati della lista Chiaravalle Domani

