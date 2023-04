“Città in Comune” un progetto di ecologia politica per Chiaravalle

CHIARAVALLE – “Città in Comune” è un progetto di ecologia politica per Chiaravalle che nasce dall’ impegno di persone le cui biografie sono testimonianza di impegno sociale e civile non da oggi vissuto e praticato. A stimolarlo la necessità di dare alla città un’occasione per ripensare e ricostruire quei legami di vita sociale, via via scioltosi, che solo una partecipazione attiva di tutti i cittadini possono rivitalizzare.

Questo intento ha incontrato, non a caso, il movimento Dipende da Noi, che in questi mesi in città ha promosso occasioni di impegno e di riflessione, come le iniziative sul “progetto fiume” o le proposte per la costruzione di strumenti di impegno pubblico, e il rinnovato Movimento 5 stelle con la sua intransigente iniziativa sui temi della pace, della tutela degli strati più deboli della società, dell’ambiente e dell’Ecologia Integrale.

In una città dove l’azione amministrativa si è caratterizzata di annunci e promesse mai realizzate, dove sono stati smantellati gli strumenti di partecipazione che pure lo Statuto Comunale prevedeva, dove problemi antichi sono diventati ancora più grandi , si pensi alla vicenda Fintecna, all’ assenza di spazi pubblici, allo stato della viabilità al degrado delle strutture sanitarie, ai poco invidiabili “record” che collocano Chiaravalle in testa alle classifiche sull’ inquinamento atmosferico, all’ indifferenza nei confronti del governo di “novità” come il prossimo hub Amazon , la necessità di una svolta e l’impegno per realizzarla è sentito da noi come un vero e proprio dovere civile che ci auguriamo tanti cittadini sentano di condividere.

“Le cronache giornalistiche di questi giorni – si legge in una nota – che hanno riguardato la presentazione delle liste per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale , hanno, per colpevole superficialità, ingabbiato la nostra lista nello stereotipo identitario di un accordo tra “partiti minoritari” della sinistra, se è vero che l’antifascismo, il pacifismo attivo , l’impegno ambientale sono i temi che ci caratterizzano, se è vero che nel confuso panorama cittadino, la nostra proposta è quella che in maniera limpida ,senza trucchi e senza infingimenti rappresenta il legame più limpido con la tradizione democratica e progressista di Chiaravalle, tuttavia la “catalogazione” è strumentale e colpevole, funzionale , forse, a costruire pregiudizi e a nascondere la realtà e , insieme, i problemi della nostra città”.

Candidati consiglieri:

Baldini Simonetta

Bonacucina Giuliana

Melappioni Marina

Moro Federica

Pierpaoli Elena

Fiordelmondo Davide

Gardoni Luca

Sbaffi Lorenzo

Tonelli Piero

Tonti Fabrizio

Troiani Arnaldo

Vernelli Carlo

Zepponi Andrea

Candidata sindaco:

Maria Letizia Ruello

