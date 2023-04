Al via a Falconara la II edizione de “I soliti ig-noti”

La collettiva esporrà le opere di 14 artisti provenienti dal territorio marchigiano ma non solo. In programma dall’8 al 16 aprile presso CART, Centro documentazione d’arte contemporanea – Centro Pergoli. Il vernissage si terrà sabato alle ore 17

FALCONARA MARITTIMA – Una collettiva di opere provenienti da tutta Italia e non solo per promuovere l’arte contemporanea e talenti nascosti. Nasce a Falconara a cura di Mary Sperti “I soliti ig-noti Ms eventi ”, la manifestazione è alla sua seconda edizione. Dall’ 8 al 16 aprile saranno esposte le opere di 12 artisti provenienti da tutta Italia e non solo. Pittura e fotografia , saranno le arti ospitate presso il CART di Falconara per questa seconda edizione. “Abbiamo optato per una location di maggiore pregio dopo il successo della prima edizione”, ha dichiarato Mary Sperti. L’ingresso alla mostra è gratuito.

Il vernissage della collettiva è previsto per sabato 8 aprile alle 17.00 “Ms Eventi è sempre alla ricerca di talenti nascosti, per promuovere l’arte contemporanea – sottolinea Mary Sperti -. I soliti “ig-noti”, come tutti i progetti firmanti Ms eventi è finalizzato alla promozione e valorizzazione delle opere e degli autori, con l’intento di creare un contenitore dove si intrecciano pittura, scultura, fotografia e spesso anche danza, letteratura, performance live e installazioni. Proprio per questo, questo progetto è un avvenimento totale e totalizzante. “Tra gli obiettivi di “I soliti ig-noti” – aggiunge Mary Sperti – c’è anche quello di promuovere artisti selezionati e fornire ai fruitori e collezionisti d’arte, una scelta accurata di opere. Pur essendo una collettiva, raccoglie espressioni artistiche contemporanee sempre originali, di spessore, in grado di emozionare. L’obiettivo del progetto è unire e valorizzare tutte le forme di arte e cultura sostenendo e promuovendo artisti di qualità, ma anche le città e le location che ospita l’evento. Dopo alcuni anni di pausa sento il bisogno di cercare promuovere la città di Falconara e ritentare con entusiasmo un rinascita del concetto di arte di qualità, in un territorio che merita di essere conosciuto anche da altre regioni. Tutto questo è possibile ospitando artisti di altre regioni che possano incrociare il nostro territorio sotto svariati aspetti ricettivi”.

In questa seconda edizione di “ I soliti ig-noti “ saranno esposte le opere dei primi 12 artisti selezionati: Andrea Dubbini, artista e amico scomparso quest’anno di Falconara Marittima, Ombretta Buongarzoni (Urbisaglia MC), Franco Burattini (Jesi AN), Sandro Carloni (Falconara), Roberto Carnevali (Ancona), Angelo De Boni (Cusano Milanino MI), Claudio Orlandini (Ancona), Ivan Pignataro (Vicenza ), Diego Santamaria ( Savona), Clio (Venezia), Wolf Ulrich( Austria), Michela Zitti (Numana AN), Mary Sperti (Falconara)

“Le opere in mostra hanno tutte particolare rilievo in quanto parliamo di artisti con un percorso artistico già avanzato – ha proseguito Mary Sperti – . Andrea Dubbini, artista poliedrico, e le sue opere, ricche di ricerca, hanno riscosso notevole successo in diversi eventi internazionali; le opere di Ombretta Buongarzoni, forti intense, intrinseche di carattere e colme di grande ricerca; Franco Burattini artista originale che utilizza materiale di scarto, legati alla contemporaneità per creare opere affascinanti e attuali, legate in particolare a studi sui disturbi comportamentali; Sandro Carloni, pittore, incisore, scultore, si è cimentato su varie tecniche: matita, china, incisione, acquaforte e puntasecca e puntasecca-acquarellata, acquerello, olio su tela, olio materico spatolato su iuta e scultura. Coraggioso a livello cromatico, diretto nelle sue incisioni, potente nella sue sculture; Roberto Carnevali tocca temi importanti realizzando opere preziose sotto l’aspetto comunicativo, una tecnica preziosa come l’intarsio diviene contemporanea; Angelo De Boni membro portante del metaformismo, artista equilibrato, sensibile. La sua arte è raffinata ed elegante; Claudio Orlandini l’artista del mare e delle vele, racconta la sua terra con elegante utilizzo del colore ad olio, con forme essenziali e pulite. Un intreccio chiaro tra forma e colore che rende la sua arte identificabile; Ivan Pignataro Amplia nel suo percorso formativo le conoscenze tecnico pittoriche e grafiche studiando con Maestri professionisti di fama internazionale, sperimentando sempre nuove metodologie nell’esecuzione dei suoi lavori, divenendo così un artista versatile di ampie vedute e capacità tecniche. Le opere di essenziali pulite moderne che toccano senza indugio le corde dell’anima. Le opere di Diego Santamaria l’artista fabbro, in grado di creare opere di grande impatto comunicativo; Crio dai murales alla tela, creazioni uniche chiare, dirette di grande impatto emozionale pronte a scuotere la nostra interiorità. Degne di grande nota e onorata di poterlo avere a Falconara con le sue opere è Wof Ulrich, grande fotografo di fama internazionale, con opere di grande valore esposte già a Facè Arts Treviso evento internazionale. Grande ingresso nella nostra scuderia anche dell’artista Michela Zitti che crea opere utilizzando pannelli pubblicitari interagendo con materiale di recupero, operando partendo dal tratta grafico. Infine le mie opere che lascio raccontare agli altri, le opere di Sperti pronte ad esplorare le cicatrice e le risoluzioni delle stesse”.

Tutte le opere sono state accuratamente selezionate per portare al fruitore qualità e grandi emozioni.

“Finalmente si riparte e lo si fa con una mostra collettiva, che comprende artisti vari, tutti molto interessanti, innovativi e poliedrici”, conclude Mary Sperti.

Durante i vernissage sarà ospite atteso, il violinista e compositore Fulvio Renzi con una sua performance inedita.

LA SCHEDA TECNICA

EVENTO: I soliti ig-noti Mostra nazionale d’arte

LUOGO: Cart Centro documentazione arte contemporanea – Centro Pergoli –

INDIRIZZO: Piazza Mazzini Falconara Marittima

ORARI: Lunedì 10-12,30 – Dal Martedì alla Domenica dalle ore 16 alle 19

VERNISSAGE: Sabato 8 aprile ore 17

CURATORI: Dott.ssa MAry Sperti Ms Eventi “i soliti ig-noti“

Dal 8 aprile al 16 aprile 2023

Piazza Mazzini , Falconara Marittima . Info tel: 3393401050 Ingresso GRATUITO

Sabato 8 aprile alle 17.00 presso Cart – Palazzo Pergoli

Mary Sperti (foto in mostra: https:// www.facebook.com/marysperti2.0/

