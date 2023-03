La mostra “Il viaggiatore incantato” per due settimane alla MeMo di Fano

FANO – Il manoscritto” Journal de Voyage” di Montaigne in Italia nel 1580,81 venne scoperto solamente nel 1770 e dopo una complicata trascrizione venne pubblicato soltanto 4 anni dopo.

Si sono succedute a questa diverse edizioni, finché il manoscritto venne addirittura perduto a Parigi. L’edizione critica curata da D’Ancona (1895) è quella riconosciuta come la migliore. Una parte del libro di Montaigne è scritta anche in lingua italiana. Montaigne viene in Italia soprattutto con lo scopo di curarsi da una nefrite. Era quindi molto più interessato alle stazioni balneari, soprattutto a quella di Lucca.

Si era fatto anche approntare un bel ex voto, da appendere all’immagine della Madonna di Loreto. Visiterà Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro e Urbino. Un bell’esemplare del ‘700 di questo libro, le cartine storiche delle Marche e in particolare della Provincia di Pesaro e Urbino, dal XVI al XVIII secolo si possono ammirare alla mostra “Il Viaggiatore incantato”, che verrà inaugurata l’11 marzo alle ore 17 presso la Mediateca MeMo di Fano.

La mostra “Il viaggiatore incantato” avrà una durata di due settimane, fino al 27 di marzo, e sarà visitabile negli orari di apertura della MeMo. Dopo il saluto del sindaco di Fano Massimo Seri e dell’assessore Mascarin, interverrà il sociologo e saggista Hans Peter Kammerer al quale la città di Fano conferirà un riconoscimento per il suo lavoro culturale e civile svolto per decenni nella Provincia di Pesaro e Urbino.

Oltre ad innumerevoli saggi critici di sociologia, letteratura e cinema, Peter Kammerer ha anche scritto una guida alternativa di Roma e una guida dal taglio sociologico sull’Italia. Seguirà una lettura di brani di autori marchigiani da parte dell’attrice Lucia Ferrati e relazioni sulle problematiche attuali del territorio di Daniele Farina, Roberto Vecchiarelli e Donato Antonio Telesca.

La manifestazione è curata da Aldo Tenedini e Paolo Alberto del Bianco. Si ringrazia Giulia Torelli per le traduzioni. La mostra è dedicata a Renata Amanda Ferreira De Carvalho.

Nelle foto: il sociologo Hans Peter Kammerer; Aldo Tenedini; Urbino di Daniel Meisner 1678; Pesaro, Braun Hogenberg

