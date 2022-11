Arte domiciliata a Jesi, un’idea originale e singolare

Incontri con gli artisti Carlo Cecchi, Paolo Consonni, Carlo Iacomucci, Marta Mancini, Paolo Monina

JESI – “Arte domiciliata” è il titolo di una nuova forma di condivisione dell’arte, nata dall’idea dell’architetto Giancarlo Ercoli, il quale ospiterà una serie di incontri espositivi presso la sua abitazione e studio, sito in Via Mura Orientali, 4 a Jesi (centro storico dentro le mura).

Nello specifico, si tratta di 5 incontri, che avranno luogo solo di sabato e domenica dalle 16:30 alle 20:00, distribuiti tra il mese di novembre, il 19 e 20, il 26 e 27 – il 3 e il 4 dicembre e il 10 e 11, in cui 25 artisti saranno invitati, in alternanza tra loro, presso lo studio di Ercoli. distribuiti tra il mese di novembre e dicembre, in cui 25 artisti saranno invitati, in alternanza tra loro, presso lo studio di Ercoli.

Sicuramente un’idea particolarmente suggestiva e simpatica, che si inserisce molto bene nell’attuale contesto sociale moderno, in cui tutto avviene e si svolge, nella maggior parte dei casi, a domicilio: a partire dalla consegna del cibo, fino ad arrivare alla spesa o all’intrattenimento.

L’ambiente domestico, come in questo caso lo studio dell’architetto, rappresenta uno spazio espositivo “sui generis”, che conferisce all’evento una connotazione di atmosfera familiare, accogliente e al di fuori di una anonima galleria d’arte, dove l’artista può esprimersi circondato da un ristretto numero di persone e, quindi, in un ambiente particolarmente intimo e raccolto, dando rilievo al rapporto più personale e profondo tra chi fa arte e chi ne fruisce e favorendo, allo stesso tempo, uno scambio di idee, pensieri e progetti tra gli stessi artisti presenti all’incontro.

Il 19 e 20 novembre vedranno la presenza dei seguenti artisti (sabato e domenica dalle 16,30): Carlo Cecchi, Paolo Consonni, Carlo Iacomucci, Marta Mancini, Paolo Monina

(per info: Tel. 371.1164084)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it