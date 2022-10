Life & Stile, successo dell’evento glamour dedicato ad Arcadia Yachts

Il lusso che incontra lo stile nell’happening organizzato da Blu Yachts a Rimini, un open day per chiudere l’estate in bellezza ammirando, tra gli altri, il modello di punta del cantiere campano: Sherpa 80. Tra i selezionati ospiti anche la stilista Alberta Ferretti

RIMINI – Tra gli ospiti d’eccezione c’era anche lei, Alberta Ferretti, intramontabile icona di stile. E non poteva essere altrimenti in un evento che proprio allo stile si ispira: quello essenziale e al tempo stesso estremamente ‘luxury’ degli yachts Arcadia, protagonisti indiscussi dell’happening organizzato a Rimini da Blu Yachts, brand di Timone Yachts Group.

Un evento di fine stagione, per altro baciato da una giornata d’ottobre dal clima ancora quasi estivo, nel quale la compagine guidata da Luigi Gambelli ha salutato amici, partner ed ospiti selezionati con un ricevimento presso la Marina di Rimini, immersi nelle splendide imbarcazioni del cantiere campano, tra i cui modelli spicca naturalmente l’ormai iconico Sherpa 80.

Non si tratta della prima edizione per ‘Life & Style’, questo il titolo dato al format, che viene riproposto per la seconda volta dopo il grande successo dello scorso anno quando venne organizzato a Lignano Sabbiadoro, come un appuntamento ormai fisso del Gruppo, prima di immergersi negli impegni lavorativi di un autunno ed un inverno che si preannunciano intensi e ricchi di novità. “Eventi come questo – spiega Gambelli – rappresentano dei momenti importantissimi in cui incontriamo i nostri potenziali nuovi clienti e partner in un contesto raffinato e al contempo anche intimo, nel quale possiamo mostrare da vicino i modelli più importanti delle imbarcazioni in un’ottica conviviale che ci aiuta a recepire le esigenze della clientela, che si sente come a casa.

“Per questo ringrazio vivamente il Presidente di Marina di Rimini, Giovanni Sorci, che davvero ha fatto sentire tutti noi a casa ospitando il nostro open day’. L’appuntamento di sabato arriva a coronamento di un settembre molto intenso, nel quale Timone Yachts Group ha partecipato con successo sia al Cannes Yachting Festival che al Salone Nautico di Genova e, quindi, al Monaco Yachts Show di Montecarlo. Ora i motori sono caldi per affrontare la nuova stagione, che si prospetta interessante anche se complicata per le varie incertezze del mondo attuale. “In realtà ci siamo premuniti – conclude Gambelli – accaparrandoci uno stock di barche già disponibili da offrire ai nostri clienti per questa nuova stagione”.

