Contenitori dei rifiuti, da venerdì al via il censimento nelle aziende di Colli al Metauro

COLLI AL METAURO – Aset Spa comunica che da domani (venerdì 30 settembre) la Società cooperativa sociale T41B inizierà a censire i cassonetti presso le utenze non domestiche di Colli al Metauro. Esattamente come è già stato fatto a Fano e Pergola, gli incaricati si recheranno nelle sedi delle aziende che hanno ricevuto in dotazione dei contenitori con volumetria superiore a 120 litri per la raccolta dei rifiuti urbani.

Non è previsto un primo contatto telefonico: gli addetti si presenteranno direttamente in loco. Per questo la società dei servizi intende tranquillizzare preventivamente i titolari di tali utenze, confermando che non si tratta di un tentativo di truffa ma di un’attività regolarmente pianificata con l’obiettivo di aggiornare la banca dati di Aset Spa.

Una volta sul posto, gli incaricati della Società cooperativa sociale T41B – muniti di apposito tesserino di riconoscimento – si limiteranno a chiedere alle utenze di mostrare i cassonetti in dotazione, in modo da poterli codificare e associarli al rispettivo intestatario previa compilazione di apposita scheda. Alle utenze non raggiunte gli addetti lasceranno un avviso nella cassetta della posta, con i contatti e le indicazioni necessarie per fissare un appuntamento.

