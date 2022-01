Una famiglia resta bloccata in montagna, soccorsa dai Vigili del fuoco / Video

ANCONA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo, dal primo pomeriggio di oggi, in seguito alle copiose nevicate che hanno investito tutto il territorio della nostra regione.

Al momento sono stati effettuati circa 70 interventi di cui 17 nella provincia di Ancona, 20 in quella di Pesaro, 15 in quella di Macerata e 20 tra le province di Ascoli Piceno e Fermo.

Gli interventi sono stati eseguiti in maggior parte per recuperare degli autoveicoli che, dopo essere rimasti bloccati lungo le strade, non riuscivano a ripartire.

La squadra di Cagli, in particolare, ha effettuato un intervento per soccorrere una famiglia rimasta bloccata all’interno di un rifugio, nel territorio comunale di Piobbico, che a causa dell’intensa nevicata non riusciva più a far ritorno a casa.

Per il resto non si segnalano danni a persone o cose.

