Una nuova ambulanza per l’emergenza da oggi a disposizione della Croce Gialla di Chiaravalle

CHIARAVALLE – Oggi la Croce Gialla di Chiaravalle inaugura un nuovo mezzo di emergenza, acquistato con il prezioso contributo dell’Associazione Avis Sezione di Chiaravalle e grazie all’opera di tanti volontari.

La manifestazione avrà inizio alle ore 17 presso la sede dell’Avis di Chiaravalle per poi proseguire in Piazza Risorgimento dove, alle ore 18, si terrà la cerimonia di inaugurazione del mezzo.

Per i volontari della Croce Gialla di Chiaravalle questa manifestazione assume una grande rilevanza poiché rappresenta la prima occasione di festa dopo la pandemia che ha messo a dura prova l’Associazione.

Il presidente Pellegrini coglie l’occasione per ringraziare l’Avis di Chiaravalle per aver contribuito all’acquisto del mezzo e ricorda come, proprio in occasione dell’emergenza Covid-19, la Croce Gialla di Chiaravalle – volontari, dipendenti e ragazzi del Sevizio Civile – abbia dato una grande prova di forza e di resistenza proseguendo – nonostante le immense difficoltà (organizzative ed economiche) – a garantire ad ogni cittadino del territorio un servizio di trasporto sanitario quanto più efficiente ed efficace possibile.

La Croce Gialla di Chiaravalle, nonostante i suoi 52 anni di età, è ancora oggi una realtà viva e presente nel tessuto sociale chiaravallese che, oltre a svolgere un servizio indispensabile, mira a formare cittadini consapevoli e responsabili.

