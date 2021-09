Lunedì udienza cruciale al processo sul crack di Banca Marche

ANCONA – Lunedì mattina, alle ore 9, nuova udienza, ad Ancona, per il processo in corso per il crack di Banca Marche.

Dopo la pausa estiva si sta infatti cercando di velocizzare i tempi per poter giungere, quanto prima, alla conclusione di questo complesso procedimento. Lunedì mattina comparirà come teste il dottor Barbagallo, al tempo del crack di Banca Marche, responsabile del Dipartimento vigilanza di Bankitalia. Ed è sicuramente questo un momento cruciale del processo in quanto, molto probabilmente, potranno emergere verità sinora inedite. Attualmente il dottor Barbagallo è il responsabile dell’autorità di vigilanza per il Vaticano.

Ricordiamo che, nell’udienza di martedì, è stato ascoltato a lungo l’avvocato Bruno Inzitari, attualmente consulente del ministro della Giustizia Marta Cartabia per la riforma del codice della crisi di impresa. Dal maggio 2014 l’avvocato Inzitari era stato commissario straordinario dell’istituto di credito marchigiano. E, successivamente, era stato nominato liquidatore della stessa Banca Marche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it