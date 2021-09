Da Fattorie Marchigiane un riconoscimento ai figli dei dipendenti

COLLI AL METAURO – Fattorie Marchigiane del Gruppo TreValli Cooperlat guarda al futuro e investe nella formazione dei figli dei dipendenti. In occasione dell’evento ‘Al Contadino non fare sapere’, Festa del Formaggio marchigiano e della Pera Angelica, nello stabilimento di Fattorie Marchigiane si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Paolo Pretelli” ai figli dei dipendenti del Consorzio Fattorie Marchigiane, istituita in memoria del direttore, scomparso nel 2020, un cooperatore che con professionalità e abnegazione è stato l’artefice dei successi nel comparto caseario di Trevalli Cooperlat. Alla cerimonia erano presenti: l’assessore regionale Stefano Aguzzi, la famiglia di Paolo Pretelli, omaggiata con una targa ricordo, i giovani studenti e le loro famiglie accolti dal presidente di Fattorie Marchigiane Gianluigi Draghi e dal presidente di TreValli Cooperlat, Paolo Fabiani. “E’ stata una bellissima giornata – racconta il presidente Gianluigi Draghi – per onorare la memoria di Paolo Pretelli, il suo instancabile lavoro e la preziosa attività svolta dall’amico e collega, che con garbo, impegno e dedizione, ha saputo trasmettere ai collaboratori sicurezza e professionalità per il raggiungimento dei migliori risultati economici e sociali della cooperativa”.

Alla giornata di premiazione erano anche presenti di TreValli Cooperlat, il dirigente Frediano Luconi, il brand manager Paolo Cesaretti, l’ex presidente Giovanni Cucchi, l’ex direttore Mario Perini. Nella borsa di studio si legge: “Giovani studenti, continuate ad arricchirvi di studio ed esperienza per crearvi un futuro che sia alla vostra altezza”. Gli studenti premiati sono: Cristian Angelozzi, Nikola Treggiari, Letizia Londei, Elena Angelozzi, Chiara Rivelli, Giulia Pierotti, Cisse Ousseynou, Tea Marini, Gloria Sciamanna, Dalila Funari, Nathan Caccese, Francesca Basocu, Alessia Angelozzi, Mattia Paciotti, Linda Londei, Sofia Sciriscioli, Niccolò Pierotti, Mariama Cisse, Mame Diarra Cisse, Edoardo Bruscia, Alfredo Sciamanna, Sara Cecchi, Erica Cenerelli, Elisa Pittalis, Elisa Girolomoni, Sara Girolomoni, Leonardi Marini, Sofia Giannini, Giulia Sciamanna, Luca Nicoloso, Erika Gramaccioni, Letizia Annessi, Arianna Galoppa, Vanessa Morelli, Giulia Ercoli, Chiara Magrini, Andrea Giacomelli, Alice Carpineti.

