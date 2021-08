Vaccinazione anti-covid, a Fano il camper mobile mette il turbo

FANO – E’ partita subito a razzo la campagna vaccinale promossa dal camper mobile di Area Vasta 1 che, in concomitanza delle Fiera di San Bartolomeo, è parcheggiato davanti all’Ufficio Turismo in Via Battisti e attivo il 24 e 26 agosto dalle 18 alle 22.

Già dieci minuti prima di partire con le somministrazioni, erano più di 50 i turisti e cittadini che attendevano il proprio turno per ottenere la propria dose anti covid.

Soddisfatto il sindaco Seri che, attraverso un post, ha documentato la coda di persona in attesa del vaccino: “Vedere così tanta partecipazione è un fatto molto positivo. Invito tutti coloro che non lo hanno ancora fatto, a vaccinarsi qui al camper mobile davanti all’Ufficio Turismo. Non c’è bisogno di nessuna prenotazione, ma sarà sufficiente presentarsi esibendo un documento di identità e comprando i documenti direttamente nel punto a fianco del camper grazie all’ausilio della Protezione civile. Il servizio è rivolto a tutti, compresi i turisti stranieri: l’età minima è di 12 anni. Dopo oggi, il camper sarà attivo a qui a Fano il 26 agosto”.

