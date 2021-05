Pallanuoto serie B femminile, la Team Marche Moie pronta al via

MOIE – Domenica 23 maggio prenderà il via il campionato femminile di pallanuoto di serie B. Tra le formazioni partecipanti vi è anche la Team Marche che rappresenterà la cittadina di Moie. Le gialloblù si presenteranno al via con una formazione molto giovane, dato che alcune giocatrici più esperte purtroppo hanno smesso per motivi familiari.

Le giovani pallanuotiste sono cresciute molto, anche grazie all’importante apporto dello staff tecnico moiarolo.

La Team Marche è stata inserita nel girone 5-CR Marche, insieme alla Libertas R.N. Perugia, al Pn Pescara e allo Sport Center Pol. di Parma. Il primo concentramento tra le formazioni del girone si disputerà al Parma Sport Center.

La Team Marche disputerà il primo incontro alle 10:30 contro la locale Sport Center, mentre alle 15:00 affronterà la compagine della Libertas R.N. Perugia.

Il secondo concentramento si svolgerà domenica 6 giugno al Pala blu di Moie.

La formazione è composta da: Aurora Giampaoletti, Francesca Canari, Chiara Duca, Elisa Paparelli, Giulia Gasparini, Giulia Giorgi, Patrizia Giretti, Sarah Gambini, Sofia Sassaroli, Tania Regnicoli, Valentina Chiappa, Agnese Robboni. Allenatrice Stefania Giuliani. (D.G.)

