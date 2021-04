Panchine rotte e fioriere spaccate: occorre intervenire per rendere il lungomare di Marotta più accogliente

MAROTTA – Panchine rotte e fioriere spaccate: ecco come si presenta il lungomare di Marotta, alla vigilia della stagione estiva.

Eppure, nella stessa zona – il lungomare Nord – sono stati fatti, negli ultimi anni, diversi interventi migliorativi. Dalla pista ciclabile, voluta dalla Regione, a nuovi tratti del marciapiede.

Possibile, però, che nessuno, fra i tanti amministratori comunali che frequentano, quasi quotidianamente, la zona mare, si è reso conto della situazione in cui versano molte panchine e fioriere? Basterebbe infatti poco per sostituirle e rendere così il lungomare più bello ed accogliente.

Siamo giunti alla metà di aprile per cui, molto presto, la zona mare tornerà a vivere dalla mattina alla sera. Sarebbe quindi più che mai auspicabile un intervento immediato per togliere queste brutture che non contribuiscono certo, al di là dei tanti e continui proclami, ad offrire una positiva immagine del lungomare di Marotta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it