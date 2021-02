Positivo al Covid anche il vescovo di Fano monsignor Armando Trasarti

La situazione clinica è stabile e sta affrontando, con serena fiducia, il decorso risiedendo in Episcopio

FANO – Anche il vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola monsignor Armando Trasarti è risultato positivo al Covid-19.

Il vescovo sta affrontando, con serena fiducia il decorso del Covid, risiedendo in Episcopio. La situazione clinica è stabile senza cambiamenti degni di nota.

Il segretario don Luca Santini sta affrontando il Covid stando a casa, seguito dai medici e attenendosi ai protocolli: la situazione sta andando verso un decorso positivo. Le suore, che vivono con il Vescovo, negative al Covid dopo il secondo tampone, vivono la loro vita attenendosi con prudenza ai protocolli.

Anche i sacerdoti della Casa del Clero hanno fatto il tampone preventivo e sono risultati tutti negativi al Covid-19.

Nessun altro prete, parroco e personale degli uffici in Diocesi, è malato di Covid o in quarantena anche solo preventiva.

per cui gli uffici di curia sono regolarmente aperti attenendosi, con scrupolo, come gli altri uffici pubblici, alle norme ed ai protocolli per arginare l’emergenza Covid.

