“Il Natale che non ti aspetti”, al via la “Digital edition”

Dall’8 dicembre al 6 gennaio nella provincia di Pesaro e Urbino tanti eventi a portata di click promossi dalle Pro Loco

PESARO – “Il Natale che non ti aspetti”, uno dei più grandi eventi sul Natale del centro Italia, capace di riempire di atmosfera natalizia la provincia di Pesaro e Urbino durante le festività, lancia la Digital Edition. Dall’8 dicembre fino all’Epifania, arriva una versione completamente digitalizzata che gli amanti del Natale possono seguire e interagire attraverso la pagina Facebook de “Il Natale che non ti aspetti”.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa nella sede di Confcommercio a Pesaro, dal presidente Unpli Damiano Bartocetti e dal direttore di Confcommercio Pesaro e Urbino/ Marche Nord, Amerigo Varotti che ha dichiarato: «Il periodo natalizio è sempre di estrema importanza per il turismo ed il commercio. Numerose negli anni passati le iniziative sul territorio provinciale che hanno consentito un rilevante aumento delle presenze turistiche e dei consumi delle nostre attività commerciali. Quest’anno – ha evidenziato Varotti – a causa delle restrizioni e limitazioni imposte da Covid-19, non potremo godere dello stesso movimento turistico ma era comunque necessario ricreare nei nostri borghi e città lo stesso clima festoso del Natale ed una attenzione particolare rivolta ai consumatori da parte dei nostri ristoranti. Per questo come Confcommercio non potevamo che essere in sintonia con l’UNPLI».

«Ringrazio tutti i volontari delle proloco di Pesaro e Urbino – ha sottolineato Damiano Bartocetti nel suo intervento – che si impegnano con costanza sacrificando il proprio tempo libero. Essere riusciti, nelle passate edizioni, a portare alla ribalta nazionale i mercatini del Natale, ricevendo apprezzamenti anche d’oltralpe, rappresenta un grande successo non solo per coloro che lavorano da anni ma anche per l’intero territorio. Esprimo grande soddisfazione per ciò che stato costruito, un progetto straordinario e sono grato al Consiglio direttivo e alla nostra segretaria Laura Silvestroni per tutto il lavoro svolto, ma al contempo sono particolarmente preoccupato per il periodo che stiamo vivendo. Con questo evento vorremmo lanciare un messaggio di pace, solidarietà e speranza in prossimità del Santo Natale e delle festività natalizie, per continuare a vivere con serenità la tradizione storica e religiosa. Ringrazio la Regione Marche e la Confcommercio per la proficua collaborazione per questa nuova edizione, che a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà totalmente in versione digitale».

L’evento, coordinato dalle Proloco di Pesaro e Urbino, promosso in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e in collaborazione con la Confcommercio Pesaro e Urbino/ Marche Nord, è un brand consolidato che ha costruito la sua forza in un’offerta unica e suggestiva, capace di catalizzare, ogni anno, l’attenzione di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. A causa dell’emergenza sanitaria, si svolge un’edizione del tutto speciale e a portata di click: uno spazio online dove tutti possono vivere la magia del Natale, condividere la gioia e celebrare la tradizione del periodo dell’anno più scintillante e luminoso.

Il progetto, nella sua versione digital, ha ricevuto l’apprezzamento da parte del neo presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e dai consiglieri regionali del territorio, durante l’incontro avvenuto in Regione con la delegazione del Comitato Proloco Pesaro e Urbino.

L’itinerario virtuale nelle tante località della provincia di Pesaro Urbino prenderà il via online martedì 8 dicembre con Rosso Speranza: la provincia di Pesaro e Urbino, forte, viva e attiva anche nei mesi più difficili, non perde la fiducia nel futuro. Ogni borgo attiverà un laser, un fascio di luce rossa come simbolo del cuore pulsante del territorio e illuminerà uno dei propri monumenti simbolo.

Per la felicità dei bambini e regalare loro un momento straordinario fra leggenda e tradizione, il 20 dicembre arriva Babbo Natale Digitale il personaggio più amato: in diretta Fb, direttamente dalla sua casetta e in compagnia del suo elfo, risponde alle letterine dei bambini inviate alla sua casella di posta: babbonatale@ilnatalechenontiaspetti.it.

Grande spazio al racconto online del territorio con Ricetta Amica: si presenta il piatto migliore della tradizione tra quelli preparati in cucina dalle proloco locali con ingredienti tipici e Storie del cuore, la testimonianza su un fatto storico o su una leggenda tramandata in paese, raccontata online da una figura riconosciuta.

Infine, per tutte le famiglie nascono i contest online con premi finali: Crea il jingle de “Il Natale che non ti aspetti”. Libera la fantasia e inventa la canzone sigla del famoso brand natalizio, inserendo nel testo la parola “Il Natale che non ti aspetti”, il brano migliore sarà premiato online il 22 dicembre. E ancora, componi l’Albero di Natale inviando la foto con l’hashtag #ilnatalechenontiaspetti per il Best Tree 2020. Dal 19 dicembre al 22 dicembre si potrà votare l’albero più bello sulla pagina Facebook de Il Natale che non ti aspetti. Il vincitore sarà annunciato il 23 dicembre e riceverà un premio…che non ti aspetti!

Tutte le info sono disponibili nel nuovo sito www.ilnatalechenontiaspetti.it che accoglie anche una sezione dedicata alla ristorazione con Rosso Menù: i ristoratori locali prepareranno una ricetta con ingredienti di colore rosso Natale.

In collaborazione con Confcommercio di Pesaro e Urbino/ Marche Nord parte la promozione di tutta la rete della ristorazione e delle imprese artigiane e alberghiere attraverso due importanti iniziative promosse per incoraggiare l’acquisto delle produzioni tipiche locali: “Questo Natale mangia locale”, che coinvolge i ristoranti e “Questo Natale compra locale” con l’obiettivo di sostenere le realtà produttive, le botteghe artigiane e le aziende della Provincia di Pesaro e Urbino in questo periodo particolarmente difficile per l’economia.

INFO: www.ilnatalechenontiaspetti.it

