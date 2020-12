Carlo Urbani tra i cinque “Giusti” 2020, esempio per il mondo

JESI – Carlo Urbani è tra i cinque personaggi meritevoli dell’appellativo di “Giusto” proposti, quest’anno, dal Comitato dei Garanti dell’associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, composto dalla stessa associazione, dal Comune di Milano, e da UCEI.

“Chi salva una vita salva il mondo intero” è a questo passaggio del Talmud, riferito al termine Giusto, che si ispira l’azione di valorizzazione e recupero della memoria che il comitato persegue. E proprio Carlo Urbani, il medico marchigiano della Sars è stato scelto, quale riferimento primrio in termini di accesso alla salute, tra i personaggi proposti nella cinquina dei nuovi Giusti insieme a Dag Hammarskjöld, Liu Xiaobo e Liu Xia, Ruth Bader Ginsburg.

Il riconoscimento intende mettere in luce l’opera di uomini e donne che, in linea con i principi dell’associazione Gariwo, hanno operato meritoriamente nel mondo. Sono coloro che si sono spesi a favore degli altri a livello umano e professionale impegnandosi per la democrazia, per il rafforzamento delle istituzioni internazionali e la prevenzioni di nuovi genocidi e crimini di massa, per la difesa dei diritti delle donne, per la cooperazione internazionale allo scopo di sconfiggere le pandemie, affinché il vaccino possa essere distribuito in tutti i Paesi e affinché la ricerca medica possa essere messa a disposizione di tutte le persone. “I cinque Giusti, che abbiamo indicato – ha dichiarato il presidente Gariwo Gabriele Nissim – rappresentano al meglio queste istanze e possono essere un esempio per il mondo intero e per le nuove generazioni”.

La celebrazione ufficiale per i nuovi Giusti è in programma per il prossimo 6 marzo 2021 al Giardino dei Giusti del Monte Stella di Milano. Il tema dell’incontro collegato sarà “Per una nuova umanità. L’esempio dei Giusti nel mondo segnato dal Covid”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it