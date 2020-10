Coronavirus / Oggi altre due vittime, nelle Marche il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sale a mille

ANCONA – Sono mille i morti per Coronavirus nelle Marche dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Questa sera il Servizio Sanità della Regione ha reso noto che, nelle ultime 24 ore, si sono verificati altri due decessi. All’Ospedale di Ascoli Piceno è morta una donna di 94 anni, del luogo, con patologie pregresse. Mentre all’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro è deceduto un uomo di 93 anni residente a Gabicce Mare, che presentava ugualmente patologie pregresse.

E sono, purtroppo, aumentati anche i ricoveri in ospedale. Saliti, nelle ultime 24 ore, da 134 a 152 (+18), sempre secondo i dati diffusi dal Servizio Sanità della Regione.

Sono 19 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, e 8 in semi intensiva. Aumentati anche i positivi in isolamento domiciliare passati a 2.472 (+229). I positivi sono, in questo momento, complessivamente 2.624 . Ed i ricoverati sono ormai presenti in quasi tutti gli ospedali della regione. Va poi aggiunto che le persone in quarantena, per contatti avuti con contagiati, sono 7.296.

Inoltre, nelle ultime 24 ore, come fa sempre sapere il Servizio Sanità della Regione Marche, sono stati testati 3776 tamponi: 1707 nel percorso nuove diagnosi e 2069 nel percorso guariti.

Ed i positivi sono 321 nel percorso nuove diagnosi: 122 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Pesaro Urbino, 58 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (85 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (74 casi rilevati), 12 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (8 casi rilevati), 4 rientri dall’estero (Albania e Bangladesh), 6 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (15 casi) e 2 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario.

Di 63 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

