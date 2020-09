Detenzione e spaccio di cocaina, ventenne arrestato a Fano dai carabinieri

FANO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano hanno tratto in arresto un 20enne (C.D.) del posto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’arresto è scaturito dagli accertamenti avviati a seguito dell’arresto – operato il 1° agosto scorso – di una giovane coppia (lui un 25 enne albanese e lei una 22enne fanese) sorpresa a prelevare 50 grammi di cocaina in un campo di girasoli nell’interland fanese.

E’ stata quindi avviata sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pesaro un’attenta attività d’indagine nei confronti del giovane, che in poco tempo, ha permesso di raccogliere risultanze chiare circa un suo coinvolgimento in attività di spaccio.

Dalla seconda metà di agosto fino ai primi di settembre i militari hanno documentato e raccolto numerosi elementi a carico del giovane – in particolare incontri – che hanno portato la Procura della Repubblica di Pesaro ad emettere a suo carico un decreto di perquisizione.

Il giovane, nella tarda serata di venerdì, una volta rintracciato in zona Lido a bordo della sua auto, è stato sottoposto a perquisizione personale: informato del motivo del controllo e presa coscienza di non potervisi in alcun modo sottrarre, ha estratto spontaneamente dagli slip una pochette in stoffa grigio-verde contenente due dosi di cocaina pronte allo spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre ai militari di rinvenire sul frigorifero di casa, una scatola contenente un bilancino di precisione per la pesatura dello stupefacente e un’ulteriore dose già termosaldata di cocaina.

Altri 10 grammi di cocaina sono stati poi rinvenuti all’interno di un pensile della cucina vicino al frigorifero, e sul tavolo, sempre della cucina, sono stati trovati numerosi ritagli in cellophane utili al confezionamento dello stupefacente, ad ulteriore dimostrazione dell’attività di spaccio posta in essere dal giovane.

Inoltre nel comodino della camera da letto del 20enne è stato rinvenuto anche un cospicuo quantitativo di marijuana.

Un’altra risposta sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti, quello eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che testimonia l’impegno costante dei carabinieri della Compagnia di Fano nella prevenzione e repressione di tale tipologia di reati.

Il giovane, subito dichiarato in stato di arresto, è stato processato per direttissima: dovrà scontare la pena di anni 1 e la multa di euro 2.000. A suo carico è stata disposto inoltre l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

Verranno eseguite le misurazioni qualitative e quantitative dello stupefacente per verificarne la qualità e le singole dosi ricavabili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it