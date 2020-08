“Merito della Lega la base a Falconara dell’elisoccorso”

Sandro Zaffiri: “Il pressing del Carroccio ha prodotto il risultato sperato. Il posizionamento più baricentrico garantirà interventi tempestivi ed efficaci”

ANCONA – Ha prodotto il risultato sperato il pressing operato dalla Lega sull’Azienda sanitaria per collocare l’elicottero di soccorso presso la piazzola dell’aeroporto di Falconara in attesa del ripristino della base ubicata all’ospedale di Torrette.

“Una indiscutibile vittoria della Lega – rileva il capogruppo Sandro Zaffiri – che non ha mai mollato la presa su questa esigenza, contestando da subito la scelta della prima ora, quella cioè di una postazione temporanea a Fabriano. Una scelta, quella della città della carta, senza senso alcuno – sottolinea Zaffiri – che non solo non avrebbe garantito la opportuna copertura e tempestività di intervento sul territorio regionale, ma che evidentemente comportava il malcontento degli operatori del servizio oltre che aggravio di costi e farraginosità dell’organizzazione complessiva.

“La marcia indietro dell’Azienda, a favore di un posizionamento più baricentrico che potrà certamente garantire interventi tempestivi ed efficaci – evidenzia Zaffiri – è evidentemente anche un’ammissione di errore da parte del Governo regionale, in completa confusione ogni qualvolta debba affrontare la pratica relativa alla materia sanitaria. Fallimenti ed errori in serie che non potranno sfuggire al giudizio dei marchigiani chiamati in prima persona, al momento del voto, ad invertire le prospettive di questa regione”.

