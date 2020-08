Matteo Salvini torna nelle Marche per sostenere i candidati della Lega

Il tour del segretario federale in programma tra Fano, Falconara, Sirolo, Porto Recanati e Civitanova Marche

ANCONA – Un tour delle Marche lungo un giorno: è il programma per domani (sabato 22 agosto) di Matteo Salvini che torna nelle Marche a dar manforte ai tanti candidati Lega in campo per le elezioni regionali e le comunali di Macerata e Fermo.

Lo conferma il Commissario della Lega Marche, on. Riccardo Augusto Marchetti riassumendo le tappe di un tour che prende il via da Fano nella prima mattinata e si concluderà a Civitanova:

ore 10.00 Fano, visita alla Profilglass

ore 11.30 Falconara gazebo Lega

ore 13.00 Sirolo, pranzo con imprenditori, associazioni e militanti al Conero Golf Club

ore 15.30 Porto Recanati, chalet Acapulco

ore 17.00 Civitanova M, Shada

ore 19.00 Civitanova M, Hotel Cosmopolitan – Incontro con architetti ed ingegneri sul tema infrastrutture e ricostruzione post sisma.

A seguire cena con imprenditori, associazioni e militanti, aziende, operatori del turismo, professionisti della ricostruzione e cittadini. Non c’è categoria alle cui problematiche il segretario federale della Lega non dedicherà, come sempre, tutta la sua attenzione.

