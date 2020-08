Matteo Renzi arriva a Fano per presentare (venerdì) “La mossa del cavallo”

FANO – Il senatore Matteo Renzi venerdì sarà a Fano per partecipare ad un incontro aperto al pubblico in programma alla tensostruttura di Sassonia con inizio alle 21. Ad introdurre l’intervento del fondatore di Italia Viva sarà il consigliere regionale Federico Talè, che spiega: “Sono felice che Renzi abbia accettato il mio invito di venire a Fano. Durante la serata ci parlerà del suo ultimo libro, dal titolo ‘La mossa del cavallo. Come ricominciare insieme’”.

«Il coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato, ma dipende da noi – è scritto nella descrizione del volume -. È giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi. È urgente discutere di idee e progetti.

Abituato a sparigliare le carte con mosse come quella che ha scongiurato i ‘pieni poteri’ a Matteo Salvini e portato alla formazione di un nuovo governo, Matteo Renzi ha sempre rivendicato una netta distinzione politica, opponendosi al sovranismo e al populismo che hanno ormai mostrato tutti i loro limiti. L’Italia di oggi, davanti a un bivio, necessita di analisi e iniziative da mettere in campo in un contesto europeo e mondiale tutto da ridefinire.

Consapevole che la politica non può limitarsi al corto respiro della tattica, ma deve costruire una sequenza di azioni coordinate, Renzi presenta una strategia di medio e lungo periodo sul piano economico, istituzionale e sociale per riscrivere insieme le regole della convivenza democratica e fondare una nuova idea di comunità…”. Per assistere all’incontro è richiesto il rispetto delle regole anti-Covid.

