Fano ospita al ciclodromo Enzo Marconi la due giorni giovanile

FANO – A Fano si è arrivati alla stretta finale dei preparativi per lo svolgimento della due giorni giovanile al ciclodromo Enzo Marconi: 15° Trofeo Color Service, 14° Memorial Omer Giommi e 3°Memorial Franco Antonioni.

Sulla scia del successo riscontrato nelle passate edizioni, a curare con la consueta meticolosità i dettagli organizzativi della manifestazione, a fronte delle normative stringenti in tema di sicurezza anti Covid-19 per atleti e accompagnatori, sarà come tradizione vuole l’Alma Juventus Fano.

Il pomeriggio di sabato 22 agosto sarà interamente dedicato alle gare delle categorie giovanissimi dai 7 ai 12 anni (G1 – 1 giro, G2 – 2 giri, G3 – 3 giri, G4 – 4 giri, G5 – 6 giri e G6 – 9 giri) con partenza della prima batteria alle 16:00.

Triplo appuntamento domenicale il giorno 23: la mattina a partire dalle 9:30 la gara degli esordienti primo anno e donne esordienti (13 giri), alle 10:45 quella degli esordienti secondo anno e donne allieve (17 giri) e nel pomeriggio alle 16:00 conclusione con gli allievi (25 giri).

Per quel che concerne le normative anti Covid-19, le squadre dovranno esibire l’autocertificazione già compilata per tutti coloro che vorranno entrano nell’area verde del circuito (atleti e accompagnatori). La mancata esibizione del suddetto certificato escluderà dalla manifestazione il soggetto all’interno dell’impianto.

LE SQUADRE PARTECIPANTI:

GIOVANISSIMI

Alma Juventus Fano, Castellettese-Cicli Varsalona, 100% Bike Team, Bellator Frusino-Claudio Nereggi, Cicli Tonti Cattolica, Young Bikers-Team Balmamion, Frecce Azzurre Sambuceto, Osimo Stazione, Pedale Rossoblu Picenum, Team Bike Ballero, Fosco Bessi Calenzano, Avis Bike Gualdo Tadino, GS Pontino Sermoneta, Asd Romano, Tirreno Bike, UC Foligno Start, Velo Club Racing Assisi Bastia, Associazione Ciclistica Recanati, Bici Adventure Team, OP Bike, Nuovi Orizzonti-Polisportiva Invorio Superiore, Il Pirata Orelli-Tank Container, Bicifestival Calderara STM Riduttori, Ciclistica Maranello, Ciclistica San Miniato Santa Croce, GS Prealpino, Gazzanighese, Pedale Marenese-Gino Bartali, Pedale Senaghese, Polisportiva Zannoni, Fiumicinese Fait Adriatica, SC Mincio Chiese, SC Faentina, Pedale Chiaravallese, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci, Ceramiche Pagnoncelli, SC Potentia Rinascita, Team Bike Terenzi, Team Cesaro, Team Studio Moda, Team Cingolani, UC Città Di Castello, US CSI Rubano, UC Empolese, Velo Club Cattolica e USC Castelbolognese.

ESORDIENTI

Alma Juventus Fano, Perugia Bike, UC Foligno, Tirreno Bike, Polisportiva Milleluci, Ciclismo, Nestor Marsciano, Race Mountain Folcarelli, SC Rinascita, Team Specialized Terni Olimpia Valdarnese, GS Borgonuovo, Sporting Club Sant’Agostino, US Cernuschese, Team Masciarelli-Costa Dei Parchi e Gubbio Ciclismo Mocaiana.

ALLIEVI

Alma Juventus Fano, Gubbio Ciclismo Mocaiana, OP Bike, Pedale Chiaravallese, Scap Trodica di Morrovalle, Young Bikers-Team Balmamion, Grotta San Michele-Cagnano Varano, Team Fortebraccio, Eurobike Riccione, Recanati Marinelli Cantarini, Nuova Spiga Aurea, AC Dilettantistica Terra di Puglia, Asd Impero, Cycling Cafè Racing Team, Club Corridonia e Team Lenzi Bike.

